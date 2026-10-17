Momente de groază într-un azil de bătrâni din Germania. Un bărbat şi-a atacat cu cuţitul colegii: Un mort şi doi răniţi

1 minut de citit Publicat la 09:00 17 Oct 2026 Modificat la 09:00 17 Oct 2026

Momente de groază într-un azil de bătrâni din Germania. Un bărbat şi-a atacat cu cuţitul colegii: Un mort şi doi răniţi. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Scene înfiorătoare au avut loc într-un azil de bătrâni din vestul Germaniei. O femeie în vârstă de 86 de ani a fost ucisă şi alte două persoane rănite grav într-un atac cu cuţitul, a anunţat poliţia, relatează Agerpres, citând dpa.

Cele două persoane rănite sunt două femei în vârstă de 81 şi 83 de ani, una dintre ele aflându-se într-o stare în care viaţa îi este pusă în pericol, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei. Toate cele trei victime locuiau într-un azil din oraşul Olfen, din apropiere de Dortmund.

Atacatorul, un bărbat de 72 de ani care locuia în acelaşi azil, a fost arestat fără a opune rezistenţă, a precizat poliţia. O investigaţie pentru omucidere a fost declanşată.

Potrivit poliţiei, bărbatul a înjunghiat femeia în sala de mese a azilului vineri seară. Femeia în vârstă de 86 de ani a murit la faţa locului. El a atacat cu cuţitul apoi şi alte persoane care locuiau în azil.

Ziarul Bild a relatat că atacul a avut loc la azilul St Vitus-Stift. Două elicoptere au aterizat în faţa clădirii în cursul serii.

Potrivit firmei care îl deţine, în centrul de îngrijire St Vitus-Stift locuiau 77 persoane în vârstă care aveau nevoie de îngrijire din cauza problemelor de sănătate.

Centrul include şi 36 de apartamente în care persoanele cu demenţă pot trăi cu ajutor din exterior. Centrul este condus de municipalitatea din Olfen.