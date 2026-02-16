Moscova și-ar fi împărtășit tehnologia militară cu Phenianul, inclusiv un submarin nuclear, avertizează experții

1 minut de citit Publicat la 16:13 16 Feb 2026 Modificat la 16:13 16 Feb 2026

Kim a participat duminică la o ceremonie de finalizare a lucrărilor. FOTO: Hepta

Moscova și-ar fi împărtășit tehnologia militară cu Phenianul, inclusiv un submarin nuclear, în timp ce Coreea de Nord continuă să sprijine războiul Rusiei în Ucraina. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a inaugurat recent un cartier rezidențial pentru familiile soldaților trimiși să lupte alături de forțele rusești, în cadrul unei campanii de propagandă menite să glorifice trupele și să consolideze unitatea internă.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a dezvăluit oficial un nou cartier rezidențial în Phenian pentru familiile soldaților uciși luptând pentru Rusia împotriva Ucrainei, potrivit Euronews.

Coreea de Nord a finalizat un cartier rezidențial în Phenian pentru familiile soldaților uciși luptând alături de forțele rusești împotriva armatei ucrainene, a anunțat luni presa de stat, în cel mai recent efort al liderului Kim Jong-un de a onora trupele trimise în război.

Kim a participat duminică la o ceremonie de finalizare a lucrărilor, însoțit de fiica sa, Kim Ju-ae, potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene de stat.

Fotografiile din presa de stat l-au arătat pe Kim plimbându-se prin noul cartier și vizitând casele familiilor.

Kim s-a angajat să îi răsplătească pe„tinerii martiri” care „au sacrificat totul pentru patria lor”, a relatat KCNA.

Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud le-a spus săptămâna trecută parlamentarilor că estimează că 6.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși sau răniți în război, deși agenția nu a oferit o defalcare a numărului de decese. NIS a declarat anul trecut că se crede că aproximativ 600 au murit.

Agenția de spionaj a declarat că forțele nord-coreene acumulează experiență modernă de luptă și sprijin tehnic rusesc care ar putea îmbunătăți performanța sistemelor lor de armament.

Phenianul și-a intensificat eforturile de propagandă care glorifică trupele desfășurate în Rusia în ultimele luni, construind un zid memorial și un muzeu dedicat războiului.

Analiștii consideră campania ca o încercare de a consolida unitatea internă și de a preveni o potențială nemulțumire publică.

Coreea de Nord face progrese în ceea ce privește primul său submarin cu propulsie nucleară

Kim a trimis mii de soldați și cantități mari de echipament militar, inclusiv artilerie și rachete, pentru a sprijini războiul în desfășurare al președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina, care se apropie acum de patru ani.

Moscova și-a împărtășit tehnologia militară cu Phenianul, inclusiv un submarin nuclear dezvăluit recent, care va fi primul al Coreei de Nord.