Moscova acuză Ucraina de tentativa de asasinat a numărului 2 din GRU. Rușii implică Polonia și Moldova în anchetă

2 minute de citit Publicat la 11:30 09 Feb 2026 Modificat la 11:47 09 Feb 2026

Moscova susține că SBU ucrainean a dirijat tentativa de asasinat a numărului 2 în GRU. FOTO: Profimedia Images

Serviciul de securitate rus (FSB) a anunțat luni că cei doi bărbați arestați sub acuzația că au încercat să-l asasineze pe Vladimir Alekseiev, numărul 2 în Direcția de Informații Militare (GRU) au susținut că atacul a fost ordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie Kyiv Post.

Liubomir Korba și Viktor Vasin au fost arestați în Dubai și extrădați în Rusia fiind acuzați că săptămâna trecută l-au împușcat și rănit pe Vladimir Alekseiev.

FSB a declarat că Korba a fost recrutat în august 2025, antrenat la Kiev și trimis în Rusia prin Moldova și Georgia, serviciul de securitate ucrainean promițându-i 30.000 de dolari pentru atac. Agenția rusă a susținut, de asemenea, că serviciile de informații poloneze au fost implicate în recrutarea lui Korba, folosindu-se de fiul său, un cetățean polonez care locuiește în Katowice. Nu au fost furnizate dovezi.

Oficiali din domeniul securității rusești au declarat că Korba a supravegheat ofițeri militari superiori la Moscova și a primit ordine în decembrie să-l asasineze pe Alekseiev.

Se presupune că agenții ruși ar fi recuperat un pistol cu ​​amortizor și o cheie electronică a clădirii generalului dintr-un depozit de arme din apropierea Moscovei. FSB a declarat că cheia a fost furnizată de o femeie care locuia în aceeași clădire cu Alekseiev și care ulterior a părăsit Rusia pentru Ucraina.

Al doilea suspect, Viktor Vasin, ar fi închiriat un apartament pentru Korba și l-a ajutat să se mute prin Moscova. FSB l-a descris pe Vasin ca fiind un susținător al grupurilor de opoziție și al mișcărilor de protest rusești.

Korba a fost arestat în weekend la Dubai și „predat Rusiei”, a declarat FSB. El are în jur de 60 de ani. Vasin, presupusul complice, a fost reținut la Moscova, în timp ce un alt suspect ar fi fugit în Ucraina.

Atacul a avut loc în dimineața zilei de 6 februarie, când Vladimir Alekseiev a fost împușcat de mai multe ori în blocul unde locuia. El a fost internat în spital în stare critică, dar și-a recăpătat cunoștința după o intervenție chirurgicală, a relatat presa rusă.

Cine e Vladimir Alekseiev

Alekseiev, prim-adjunct al șefului GRU din 2011, s-a născut în regiunea Vinița din Ucraina și a avansat în gradele serviciilor secrete militare ruse.

El a supravegheat operațiunile din Siria, a contribuit la crearea așa-numitului Corp al Voluntarilor din Rusia și a jucat un rol în negocierile din timpul revoltei lui Wagner din 2023.

A primit medalia „Erou al Rusiei” în 2017. Guvernele occidentale l-au sancționat pentru operațiuni cibernetice, otrăvirea lui Skripal și rolul său în războiul din Ucraina.