Multimiliardarul din umbra președintelui: influența lui Larry Ellison la Casa Albă în era Trump. „Face o treabă genială ca anti-Elon”

În ceea ce Wired.com numește „lumea lui Trump”, Larry Ellison, cofondatorul Oracle, este mai apreciat decât oricine altcineva pentru că acționează din umbră. Apropiații lui Trump știu foarte puține despre el; Ellison se afișează rar în public alături de președintele american însă Administrația Trump i-a direcționat recent afaceri valoroase, iar imaginea pe care o transmite este cea a unui miliardar „plictisitor” din Silicon Valley. Este însă o imagine cultivată intenționat, potrivit Wired, întrucât Ellison e departe de a fi doar un multimiliardar: face parte din cercul apropiaților lui Trump încă din 2016 și câștigă tot mai multă influență printr-o strategie „genială”, comportându-se total opus lui Elon Musk.

La începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, unul dintre consilierii președintelui l-a descris, într-o discuție cu reporterul Wired, pe cofondatorul Oracle, președinte și director tehnologic, ca pe un adevărat „președinte din umbră al Statelor Unite”, dacă nu chiar președintele din umbră.

Opusul lui Elon Musk

În lunile care au trecut de atunci, Ellison, care e în competiție cu Elon Musk pentru titlul de „cel mai bogat om din lume”, a început să facă cinste poreclei.

Musk e nevoit să-și reia eforturile de la zero, încercând să-și recâștige locul în grațiile lui Trump, prefăcându-se că acea despărțire urâtă și tentativa neconvingătoare de a crea un al treilea partid nu au existat. Rupert Murdoch are 94 de ani și cedează tot mai mult controlul imperiului său media fiului său, Lachlan. Un alt miliardar cu influență politică, Peter Thiel, e preocupat de tema antichristului biblic.

În timp ce toți acești miliardari stârnesc furori în mod public, din varii motive, unul zboară sub radarul majorității oamenilor. Așa cum îi și convine.

„Face o treabă genială fiind, să-i spunem, un fel de anti-Elon. Nu e temut direct, dar cei care contează la Washington știu că are o influență enormă”, a spus o sursă apropiată lui Trump implicată în industria AI, referindu-se la Ellison.

Cu dinastia familiei în creștere, Ellison, care la 81 de ani îmbătrânește la fel de repede ca oricine, ar putea deveni la fel de puternic ca toate aceste personaje la un loc—dacă nu e deja acolo. Și totuși, nici apropiații lui Trump nu știu mare lucru despre el, potrivit surselor Wired, parțial pentru că, după cum admit unii, beneficiază de lipsa fundamentală de spectaculozitate a afacerilor sale cu aplicații cloud, baze de date și servere.

Având în vedere puterea și influența fără precedent pe care Ellison și familia lui le acumulează, lipsa de transparență s-ar putea să nu mai dureze mult, indiferent cât de mult ar prefera Administrația Trump să aibă miliardari din tehnologie mai discreți, în peisajul de după era-Elon.

Într-o epocă în care atenția umană este poate cea mai valoroasă resursă din lume, familia Ellison ar putea controla aproape tot ceea ce și-ar putea dori un pseudo-baronaș modern până la sfârșitul acestui an sau puțin după.

Oracle va juca un rol central în versiunea americană a TikTok

Wired a vorbit cu surse care au interacționat cu Ellison – precum și cu alții care îl cunosc pe fiul său, David – pentru a înțelege modul în care operează. Și în ultima vreme are mult de muncă; administrația Trump i-a direcționat o parte semnificativă din afaceri după ce Ellison s-a impus ca un donator și strângător de fonduri pentru Partidul Republican de încredere (deși prudent) în ciclurile din 2020 și 2024.

E vorba despre dominația iminentă asupra videoclipurilor verticale, printr-un rol-cheie în consorțiul de nouă proprietari propus pentru versiunea americană a TikTok, pentru care serverele Oracle deja asigură găzduirea.

E vorba despre dominația pe unde radio, cu un colos media și de divertisment sub controlul fiului său, după fuziunea dintre Skydance (compania lui David) și Paramount—ce ar putea însemna accesul nu doar la CBS, ci și la CNN, dacă Skydance ar face și ar câștiga o ofertă de achiziție a Warner Brothers-Discovery.

Imperiul se întinde de la ringul UFC, după achiziționarea drepturilor de difuzare din SUA (tot prin Paramount), până la pământul roșiatic din Abilene, Texas, unde se află proiectul de centru de date Stargate al OpenAI, condus de Oracle și Softbank. Oracle e legat și de un acord de 100 de miliarde de dolari cu Nvidia și OpenAI, anunțat luni.

Familia Ellison cucerește piața atenției și a datelor la fel cum Vanderbilt a cucerit căile ferate și Rockefeller petrolul. Și totuși, mulți dintre consilierii președintelui și asistenții de rang înalt nu știu aproape nimic despre omul din vârf.

„Sincer, nu am auzit pe nimeni vorbind despre el. Nu e cineva care apare prea des în discuții”, a spus un consilier al lui Trump pentru Wired.

„Nici Dumnezeu nu crede că e Larry Ellison”

Însă Larry Ellison nu a fost dintotdeauna unul dintre miliardarii plictisitori din Silicon Valley.

De mult timp a demonstrat o dorință de a fi în centrul atenției—cumpărând 98% din insula hawaiană Lanai, încercând să achiziționeze avioane de luptă din alte țări, zburând cu avioane private unice, sponsorizând o echipă de yachting, finanțând o competiție internațională de navigație și câștigând reputația de cuceritor în urmă cu decenii—chiar dacă imaginea aceasta s-a mai estompat în era Trump 2.0.

Biografia din 1997 The Difference Between God and Larry Ellison nu pierde vremea pentru a răspunde la întrebarea din titlu, pusă de autorul Mike Wilson, care a avut mult timp de interviu cu viitorul centimiliardar: „Nici Dumnezeu nu crede că e Larry Ellison”.

Poate că nu e văzut ca Dumnezeu în interiorul Casei Albe, dar cel puțin, spun sursele Wired, Ellison nu e ca majoritatea miliardarilor cu ambiții politice, chiar dincolo de afacerile sale mai sobre. Pentru inițiați, unul dintre cele mai intrigante lucruri este că își selectează singur oamenii politici.

„Nu există o orbită politică a lui Larry, ca aceea pe care Elon a construit-o”, mi-a spus un republican familiarizat cu activitățile politice ale lui Ellison.

În mod normal, veteranii campaniilor naționale și de pe Capitol Hill pot câștiga mulți bani oferind ultra-bogaților „harta terenului”, făcând aproape toată munca, mai puțin semnarea cecului. „Larry”, spune această persoană, „e foarte implicat în a lua deciziile.”

Dezamăgit de Obama, a virat spre republicani

O sursă apropiată de familia Ellison a dezvăluit că Larry a început să se îndepărteze de democrați și să se apropie de republicani pe parcursul mandatelor lui Barack Obama.

„Era un mare fan al politicii democrate, un mare fan al lui Bill Clinton”, spune sursa. „A organizat multe strângeri de fonduri, e apropiat de mulți politicieni liberali. Și apoi Obama a dat-o în bară.”

Ellison a donat 3 milioane de dolari unui comitet politic pro-Mitt Romney în 2012. A contribuit modest la DNC pe vremea lui Clinton și, deși a echilibrat balanța cu donații către republicani, a fost citat cândva spunând: „Ar fi trebuit să modificăm Constituția ca să-l alegem pe Bill Clinton pentru un al treilea mandat.”

Susținător ferm al Israelului, Ellison l-a perceput pe Obama ca ostil statului, pe măsură ce relația acestuia cu Benjamin Netanyahu s-a deteriorat.

Potrivit Haaretz, Ellison i-ar fi oferit lui Netanyahu un loc în consiliul Oracle. Ellison a negat informația. Un reprezentant al fostului președinte a refuzat să comenteze.

La începutul virajului conservator, Ellison a donat unui comitet politic care îl susținea pe Marco Rubio în campania prezidențială din 2016, părând un republican moderat în devenire.

„Poate acum 10 ani zicea: ‘Vreau ca Marco Rubio să fie președinte’”, spune aceeași sursă.

Mulți au început să audă mai des de Ellison în preajma alegerilor primare republicane din 2024. Atunci, după ani de donații către ambele partide, Ellison era perceput ca făcându-i lui Trump un mic favor sprijinindu-l financiar pe senatorul Tim Scott, republican din Carolina de Sud. Sursele Wired îl considerau pe Scott un posibil candidat pentru vicepreședinte, deși cu șanse reduse—văzut ca inofensiv în cel mai rău caz și, în cel mai bun, o poliță de asigurare într-o campanie primară prelungită, un candidat care să erodeze sprijinul pentru rivali rupând din electorat, în special al lui Nikki Haley, tot din Carolina de Sud.



„Implicarea lui cu politicieni GOP precum Tim Scott a fost aperitivul”, mi-a spus un al doilea republican, „iar Trump este felul principal.”

Ellison își pregătește moștenitorul

Ellison, care e cu aproape doi ani mai în vârstă decât Trump, a început să pună bazele succesiunii imperiului familiei sale. Greutatea moștenirii cade pe umerii fiului său de 42 de ani, David.

Fost aspirant la o carieră de actor, David a jucat alături de James Franco în drama din Primul Război Mondial Flyboys (2006)—pe care a și finanțat-o parțial. Când cariera pe ecran nu i-a reușit, a realizat că ar fi mai bine nu doar în spatele camerei, ci și în sala de consiliu.

Donațiile sale politice cunoscute au mers exclusiv către democrați. Dar nu are reputația de a fi la fel de abil tactic precum Larry.

„Asta e partea obositoare. Am întâlnit mulți copii de bogați în cariera mea”, a spus un membru de staff de campanie care a lucrat cu familia Ellison, descriindu-l pe David ca pe cineva care se purta cu încrederea unui mogul de afaceri, deși, la momentul interacțiunii, era doar fiul unuia.

Această sursă, precum și altele care au solicitat să fie anonime pentru a vorbi deschis despre influența politică a familiei Ellison, a spus că supranumiții „nepo-babies”, copiii ultrabogaților intră, de regulă în două categorii: unii au subiecte care îi pasionează și vor să își folosească banii pentru a schimba lumea, în timp ce alții vor doar putere și influență pentru sine.

„El făcea parte din a doua categorie”, a spus sursa citată.

Deși sursele republicane și din cercul apropiaților lui Trump care au interacționat cu Larry spun că el este acum în mare parte un adevărat adept al multora dintre temele lor cheie—sprijinul pentru armata israeliană, interesul pentru „orașele albastre”, investițiile în AI—se știe mult mai puțin despre moștenitorul său.

Cu o versiune domestică a TikTok încă vag definită și cu zeci de canale TV, de la știri la divertisment, intrând în portofoliul familiei, rămâne de văzut dacă David Ellison va deveni o figură de tip Murdoch, setând agenda Partidului Republican modern și controlând proprietăți aflate în vârful ecosistemului media conservator, așa cum a făcut Fox News timp de trei decenii.

Dar cu achiziția foarte discutată a startupului media conservator Free Press și interesul raportat pentru a o aduce pe cofondatoarea Bari Weiss la conducerea CBS News—și poate, pe viitor, chiar o fuziune cu CNN—el deja începe să facă mișcări de tip Murdoch.

„David mereu părea că vrea să joace de ambele părți. Era mereu nevoie să-l tragi de mânecă să se implice, dar până la urmă o făcea. Nu era nimic dubios, era complet transparent. ar părea mai degrabă ‘Ce-mi iese mie din asta?’ decât ‘Cum pot fi un bun cetățean?”, a spus o sursă din stafful de campanie.

Cât despre Larry, modul în care a reușit să-și tempereze imaginea de „bad boy” din anii ’90 și să se regăsească în centrul puterii în era Trump 2.0 i-a adus beneficii uriașe și a consolidat moștenirea familiei.

„Larry și-a găsit acest rol de patriarh, în care, fără să spună mare lucru, are un impact real. Și se pare că strategia funcționează”, a spus o sursă apropiată familiei Ellison.

Reprezentanții lui Larry și David Ellison nu au răspuns solicitărilor pentru un punct de vedere.