Muncitori din Republica Moldova, printre care și copii de 8 ani, lucrau ilegal în fabrica unui român din Italia

Muncitori fără acte, inclusiv copii de doar 8 ani din Republica Moldova, au fost obligați să lucreze în condiții inumane, într-o fabrică din Italia, care aparținea unui român în vârstă de 23 de ani. În urma cercetărilor, depozitul a fost închis și au fost aplicate amenzi de peste 100.000 de euro.

În cursul zilei de vineri, 13 februarie, poliția locală și carabinierii au descoperit o adevărată fabrică-lagăr în Palazzolo sull’Oglio.

Descinderea a avut loc într-o hală industrială care, în acte, figura drept sediul unei firme individuale care se ocupa cu producția de garnituri și prelucrarea materialelor plastice. Firma era trecută pe numele unui tânăr de 23 de ani, cetățean român, cu domiciliul în Crema, notează Brescia Today.

Carabinierii au identificat 23 de cetățeni moldoveni, aflați ilegal pe teritoriul Italiei. Printre aceștia se numără și 8 minori, cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani.

Toți lucrau fără echipament de protecție, într-un spațiu care nu respecta nici cele mai elementare norme de siguranță și igienă.

Unul dintre moldoveni, în vârstă de 30 ani, a fost arestat pentru că a reintrat ilegal în țară, deși fusese anterior expulzat.

În urma cercetărilor, ceilalți moldoveni găsiți în hala respectivă au fost preluați de serviciile sociale din Palazzolo sull’Oglio și urmează să fie plasați în centre de protecție.

Totodată, proprietarul fabricii a fost dat în judecată pentru intermediere ilicită și exploatare prin muncă.

Fabrica a fost pusă sub sechestru și, de asemenea, au fost aplicate amenzi de peste 100.000 de euro.