NATO „va lovi în adâncul Rusiei” dacă Putin atacă țările baltice. Ministru estonian: "Vom aduce războiul în Rusia"

NATO "va lovi în adâncul Rusiei" dacă Putin va îndrăzni să invadeze statele baltice, a avertizat ministrul de Externe al Estoniei, care a respins temerile că Moscova ar putea obține rapid un câștig de teritorii în est.

Într-un interviu pentru The Telegraph, Margus Tsahkna a spus că Estonia, Letonia și Lituania ar respinge orice invazie, iar apoi ar urma un contraatac dur, inclusiv asupra teritoriului rus. "Vom aduce războiul în Rusia și vom lovi adânc, foarte departe în Rusia. Știm exact ce avem de făcut", a declarat Tsahkna.

El a explicat că tocmai de aceea țările baltice accelerează investițiile și își dezvoltă capacitățile militare, inclusiv prin creșterea bugetelor de apărare.

Declarațiile vin pe fondul îngrijorărilor din mediile de apărare că Rusia ar putea încerca, după încheierea războiului din Ucraina, să invadeze și să ocupe parțial un stat baltic, testând astfel hotărârea NATO.

Un scenariu de r[zboi discutat recent, la care au participat foști oficiali NATO și militari germani, a imaginat o invazie a Rusiei în Lituania, în care Moscova își atinge o mare parte din obiective în câteva zile. Și Narva, un oraș estonian de la granița cu Rusia, a fost indicat ca posibilă țintă.

Tsahkna, care a vorbit la Conferința de Securitate de la Munchen, a spus că astfel de scenarii sunt depășite, deoarece statele baltice și-au crescut masiv cheltuielile de apărare și au capacitatea de a riposta.

"Planurile vechi erau de tipul: «dacă Rusia vine, atunci NATO, până la urmă, va câștiga războiul». În cazul acesta, nu ar mai rămâne niciun estonian. Nu ne interesează astfel de planuri. Acesta este planul nostru, pentru că nu există alt plan. Nu putem lăsa Rusia să intre în statele baltice și abia apoi să contraatacăm", a spus el.

Simularea privind Lituania, organizată de publicația germană Die Welt, a stârnit controverse, după ce în joc Rusia a ieșit câștigătoare, iar NATO a părut blocată din cauza indeciziei. În cadrul simulării, Statele Unite ar fi refuzat activarea Articolului 5 (apărarea colectivă), de teama escaladării către un al Treilea Război Mondial. Totodată, Germania nu ar fi reușit să respingă trupele ruse, deși avea o brigadă desfășurată în Lituania. Scenariul a presupus și că Rusia și-ar justifica invazia prin crearea unei "crize umanitare", pe modelul narativelor folosite în cazul Ucrainei. În jocul de război, trupele ruse ar fi capturat orașul lituanian Marijampolė și apoi ar fi preluat controlul asupra "coridorului Suwałki", zonă strategică ce leagă Kaliningrad de Belarus.

Rezultatul a iritat liderii baltici, pentru că a plecat de la premisa că ei nu ar putea rezista unei invazii.

"Astfel de scenarii sunt, sincer, jignitoare pentru țările din prima linie, care prea des sunt prezentate ca obiecte pasive, nu ca actori capabili să acționeze", a scris pe X ambasadorul Estoniei în Marea Britanie, Sven Sakkov.

Și colonelul lituanian în rezervă Gintaras Bagdonas a criticat concluziile, spunând pentru postul public LRT că "ce scrie acolo este o prostie".