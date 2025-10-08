Nave cu ajutoare pentru Gaza, oprite de Israel: „Flotila noastră nu reprezintă niciun pericol”

1 minut de citit Publicat la 09:07 08 Oct 2025 Modificat la 09:07 08 Oct 2025

Potrivit Freedom Flotilla Coalition, armata israeliană a blocat comunicațiile și a urcat la bordul a cel puțin două ambarcațiuni. sursa foto: Hepta

O nouă flotilă de ajutor umanitar îndreptată spre Fâșia Gaza a fost interceptată de armata israeliană, la doar câteva zile după reținerea unor activiști aflați pe nave similare – un incident care a provocat indignare internațională și proteste masive în mai multe țări, scrie The Guardian.

Potrivit Freedom Flotilla Coalition, armata israeliană a blocat comunicațiile și a urcat la bordul a cel puțin două ambarcațiuni.

„Armata israeliană nu are jurisdicție legală asupra apelor internaționale”, au transmis organizatorii pe Instagram. „Flotila noastră nu reprezintă niciun pericol”.

Organizația a precizat pe platforma X că „trei nave – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar și Anas Al-Sharif – au fost atacate și interceptate ilegal de armata israeliană” în cursul dimineții, la aproximativ 220 de kilometri de coasta Gazei. O altă navă, Conscience, ar fi fost de asemenea „atacată”.

Ministerul israelian de Externe a confirmat că ambarcațiunile au fost interceptate în timp ce încercau să ajungă în Gaza, iar persoanele de la bord vor fi transferate într-un port israelian, de unde vor fi deportate.

„O altă încercare zadarnică de a încălca blocada navală legală și de a intra într-o zonă de conflict s-a încheiat fără rezultat”, a transmis ministerul într-o postare online.

Freedom Flotilla Coalition este o rețea internațională de organizații pro-palestiniene care coordonează misiuni maritime civile menite să spargă blocada impusă de Israel asupra Gazei și să livreze ajutor umanitar palestinienilor.

Potrivit coaliției, navele transportau ajutoare în valoare de peste 110.000 de dolari, constând în medicamente, echipamente respiratorii și produse nutriționale destinate spitalelor din Gaza, aflate în colaps.

Incidentul este al doilea de acest fel în doar câteva zile, după ce Israelul a interceptat anterior aproximativ 40 de nave și a reținut peste 450 de activiști din cadrul unei alte flotile umanitare, Global Sumud Flotilla, care încerca, de asemenea, să livreze ajutoare în Gaza.

Unii dintre activiști – printre care și militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg – au acuzat forțele israeliene de violență fizică și verbală în timpul detenției.

Reținerea lor a declanșat proteste masive în mai multe orașe europene.