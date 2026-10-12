Nepalul, lovit de încă o viitură fulgerătoare. Oameni dispăruți, case distruse. Imagini cu torentul care mătură tot în cale

Autoritățile nepaleze caută cinci persoane dispărute după ce o viitură fulgerătoare a măturat duminică locuințe și poduri în districtul Gorkha, din Nepal. FOTO: Profimedia Images

Autoritățile nepaleze caută cinci persoane dispărute după ce o viitură fulgerătoare a măturat duminică locuințe și poduri în districtul Gorkha, din Nepal. Armata a anunțat că 95 de persoane au fost salvate, printre care nouă cetățeni străini. Până în prezent, oficialii nu au confirmat nicio victimă. Inundația s-a produs pe râul Budhi Gandaki, afluent al râului Trishuli, în aval de un alt afluent unde prăbușirea unui ghețar a provocat dezastrul precedent. Imaginile filmate la fața locului arată torentul coborând pe vale și luând cu el mai multe clădiri, scrie BBC.

FOTO: Profimedia Images

Cele mai mari pagube au fost înregistrate în municipalitatea rurală Chumanubri. Potrivit primarului Nima Lama, cel puțin două sate au fost distruse, iar mai multe poduri au fost luate de ape. Cei cinci dispăruți ar fi păstori, a precizat el, adăugând că aproximativ 100 de vaci au dispărut, de asemenea.

The Soti Khola bridge has been completely swept away in Gorkha district, Nepal by the devastating Budhi Gandaki River flood today, October 11, 2026. https://t.co/mg2UeJyuDp — Ananda Nepali (@anandanepali99) October 11, 2026

Autoritatea Națională pentru Reducerea și Managementul Riscurilor de Dezastre anunță 204 locuințe avariate și peste 650 de persoane afectate. Adjunctul șefului districtual, Netra Prasad Sharma, a declarat că sute de oameni au fost strămutați, iar multe familii nu știu încă dacă vor avea acces la adăpost și provizii.

Operațiuni de salvare și zone izolate

Peste 700 de membri ai forțelor de securitate au fost mobilizați în zonele afectate, în special în Gorkha, iar armata a trimis patru elicoptere pentru căutare și salvare.

#WATCH : Dry Landslide Blocks Budhi Gandaki River, Triggers Devastating Flood in Nepal https://t.co/RHq74bgl57 — upuknews (@upuknews1) October 11, 2026

Ram Kumar Gurung, președintele secției Chumanubri-3, a declarat că localnicii, îngroziți, au fost nevoiți să-și abandoneze casele.

Narayan Prasad Sapkota, șeful administrativ al municipalității, a explicat pentru The Kathmandu Post că zona a rămas complet izolată: „Întreaga municipalitate rurală este acum izolată, transportul aerian fiind singura modalitate rămasă de a ajunge acolo.”

Cây cầu kiên cố tại Arughat nối liền hai huyện Gorkha và Dhading của Nepal đã bị nước lũ cuốn trôi sau một trận lũ quét trên sông Budhi Gandaki vào sáng ngày 11/10/2026. Nước lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa và phá hủy cơ sở hạ tầng của một dự án thủy điện. https://t.co/N6MZGDAIma — ACD NEWS (@Leminhmobihome) October 12, 2026

Autoritățile, care au avut duminică drept prioritate salvarea oamenilor, urmează să caute luni rute alternative de acces.

Cauza, încă neclară

În urma unei misiuni de recunoaștere aeriană, armata a informat autoritatea națională de intervenție că viitura ar fi putut fi provocată de o alunecare de teren care a blocat temporar râul în amonte, iar apa acumulată ar fi rupt apoi barajul natural.

#BREAKING : Nepali Army teams have been deployed by air and land following flooding along the Budhi Gandaki River. Six people were aerially evacuated from landslide-prone Jagat, while a Kathmandu-based Composite Quick Reaction Team has been airlifted to the area. #Nepal #NepalFloods #FlashFlood #Gorkha #BudhiGandaki #SalleriBazaar #Flood — upuknews (@upuknews1) October 11, 2026

Alte ipoteze iau în calcul prăbușirea unui ghețar, care ar fi declanșat la rândul ei alunecarea de teren.

Experții spun însă că aceste scenarii sunt greu de confirmat, deoarece stratul gros de nori a împiedicat obținerea unor imagini satelitare de calitate.

A short while ago: A devastating flash flood has swept away Salleri Bazaar (Market) and caused severe destruction in Jagat Bazaar along the Budhi Gandaki River, Gorkha District, Nepal. (Video provided by Umesh.) https://t.co/aK74PD0S5t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 11, 2026

Evenimentul a reaprins temerile legate de inundațiile catastrofale din august, de la granița dintre Nepal și Tibet, care s-au soldat cu sute de morți și mii de dispăruți. Acele inundații au fost cauzate de o avalanșă de gheață în apropierea vârfului Langtang Lirung, pe versantul nepalez al Himalayei.

De ce este Nepalul atât de vulnerabil

Himalaya, cel mai înalt lanț muntos din lume și un pilon al turismului nepalez, se întinde de-a lungul granițelor țării. Mediul montan înalt este însă imprevizibil, alunecările de teren și avalanșele pot provoca creșteri bruște ale nivelului râurilor din aval. Țara este expusă și cutremurelor, care pot destabiliza zăpada și gheața. În 2015, un seism cu magnitudinea 7,8 a ucis aproape 9.000 de oameni și a declanșat avalanșe mortale pe Muntele Everest.

Experții avertizează că schimbările climatice, care accelerează topirea ghețarilor, cresc probabil riscul unor astfel de dezastre și fac comunitățile montane tot mai vulnerabile.