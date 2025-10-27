"Netanyahu nu este un lider convingător pentru a aduce pacea". Un comisar european spune că Israelul are nevoie de o nouă conducere

"Auzim uneori o mulțime de lucruri inacceptabile, spuse de o persoană responsabilă, aflată la conducerea propriei țări", a spus comisarul. Foto: Getty Images

"Benjamin Netanyahu nu este un lider convingător pentru a aduce pacea în Orientul Mijlociu." Nu este o opinie pe care mulți oficiali de la Bruxelles ar îndrăzni să o exprime public, însă comisarul european pentru gestionarea crizelor a afirmat acest lucru. Într-un interviu acordat publicației Politico, Hadja Lahbib și-a exprimat "îndoielile" cu privire la prim-ministrul israelian, a cerut continuarea presiunilor asupra Israelului și a avertizat că suferința palestinienilor din Gaza este departe de a se fi încheiat.

Cel mai mare risc la adresa unei păci durabile, a spus ea, îl reprezintă "extremiștii de ambele părți".

"Pe de o parte, există Hamas – autorii atrocității din 7 octombrie 2023 din Israel, soldată cu 1.200 de morți. De cealaltă parte, există extremiști care nu vor să audă de soluția cu două state", a spus ea, referindu-se la prim-ministru și la membrii cabinetului său.

"Auzim uneori o mulțime de lucruri inacceptabile, spuse de o persoană responsabilă, aflată la conducerea propriei țări", a adăugat ea.

Întrebată dacă crede că Netanyahu își dorește cu adevărat pacea, Lahbib a spus că "a pune întrebarea înseamnă a oferi un răspuns".

"Am unele îndoieli. Până acum a reușit să pună în aplicare armistițiul, așa că să vedem ce se va întâmpla. Dar știm cu toții că era împotriva soluției cu două state... cum se spune în franceză: «doar idioții nu se răzgândesc»", a subliniat ea.

Lahbib a precizat că nu îl numește pe liderul israelian "idiot", însă este evident că nu este o admiratoare a acestuia.

Întrebată dacă Israelul ar trebui să-și aleagă o nouă conducere, pregătită să îmbrățișeze soluția cu două state – un stat palestinian viabil, alături de un Israel sigur – ea a răspuns:

"Aceasta este o întrebare foarte bună și aceștia sunt următorii pași, cei cruciali. Mai întâi trebuie instituit un armistițiu, apoi oferit ajutorul umanitar urgent și abia după un viitor care să aducă un orizont de speranță acestor oameni care trăiesc acum într-o mare de moloz".

Este neobișnuit ca politicienii să discute despre politica internă a altor state. Israelul urmează să organizeze alegeri pentru Knesset-ul de 120 de membri în octombrie 2026, deși unii se așteaptă ca votul să aibă loc mai devreme, deoarece Netanyahu și-a pierdut majoritatea după retragerea partenerilor de coaliție.

Netanyahu, cunoscut drept "marele supraviețuitor" al politicii israeliene, a promis că va candida din nou la alegeri.

Armistițiul lui Trump

Au trecut două săptămâni de la intrarea în vigoare a armistițiului lui Donald Trump, în urma căruia Hamas a returnat Israelului ostatici în viață, iar forțele israeliene s-au retras. Deși au existat atacuri și victime, tensiunile rămân ridicate. Per ansamblu, însă, armistițiul a rezistat.

Pentru Uniunea Europeană, cel mai mare donator de ajutor pentru palestinieni (Bruxelles a trimis peste 500 de milioane de euro de la 7 octombrie 2023), o întrebare politică rămâne deschisă: poate UE să repare relațiile cu Israelul suficient încât să joace un rol în modelarea viitorului Orientului Mijlociu?

Lahbib este responsabilă de vastul buget umanitar central al blocului și deține o poziție cheie în răspunsul UE la conflict. Dacă armistițiul se va menține, atenția se va muta către reconstrucția politică și fizică a Gazei.

Aliații internaționali sunt de acord că Hamas nu poate continua să conducă administrația din Gaza.

Lahbib a sugerat că palestinienii ar putea avea nevoie de propriul "Nelson Mandela", făcând trimitere la Marwan Barghouti, un lider important al partidului Fatah, aflat în detenție în Israel din 2002. Barghouti conduce de altfel sondajele ca favorit pentru funcția de președinte palestinian.

"Poate că Barghouti ar putea fi cineva care încă are credibilitate și legitimitate pentru poporul palestinian. Dacă el este noul, să zicem, Nelson Mandela, care este eliberat și reușește să câștige încrederea poporului său și să-l conducă spre pace, ar fi fantastic", spune ea.

Sancționarea Israelului

Noul ambasador al Israelului la UE a declarat că este timpul ca Bruxelles-ul să renunțe la amenințările privind sancțiunile și suspendarea unor părți din acordul de asociere UE–Israel și, în schimb, să restabilească fondurile de cooperare care au fost înghețate. Lahbib respinge această idee.

"Dimpotrivă. Ultimii doi ani ne arată că avem nevoie de putere de influență", spune ea.

Ea a adăugat că Statele Unite au făcut progrese în direcția păcii tocmai pentru că dispun de o astfel de influență.

Întrebată dacă consideră că Israelul a comis genocid în Gaza, Lahbib a răspuns că "doar o instanță poate decide asta". Totuși, ea a menționat o anchetă independentă a ONU care a concluzionat că "există sau a fost comis un genocid" și a făcut referire la relatările sfâșietoare ale lucrătorilor umanitari.

"Ceea ce s-a întâmplat acolo este inuman și trebuie să ne recăpătăm umanitatea", a spus ea.

UE dorește să fie un "actor", nu doar un "plătitor", în reconstrucția Gazei. Totuși, situația politică din Israel face dificilă o decizie privind includerea Uniunii în așa-numitul "consiliu al păcii" propus de Trump.

"Coaliția este fragilă și îi este greu să ia decizii care să ducă la o pace durabilă", a spus comisarul.

Trump și echipa sa par hotărâți să mențină armistițiul, iar planul președintelui SUA reprezintă "sfârșitul unui coșmar — trebuie să recunoaștem progresul".

"Dar acesta nu este sfârșitul războiului. Pentru asta trebuie să lucrăm la implementarea soluției cu două state. Situația este foarte fluidă și fragilă", a concis ea.