Nicușor Dan a discutat cu Emmanuel Macron după atacurile cu drone din Marea Neagră: "Am apreciat sprijinul Franței"

1 minut de citit Publicat la 11:03 17 Oct 2026 Modificat la 11:03 17 Oct 2026

Nicușor Dan și Emmanuel Macron au discutat la Bruxelles, la Consiliul European. Foto: Nicusor Dan via Facebook

Președintele Nicușor Dan a detaliat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, discuția purtată cu omologul francez Emmanuel Macron în cursul zilei de vineri. Cei doi președinți s-au aflat la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.

"Am avut ieri o discuție foarte bună cu Președintele Franței, Emmanuel Macron. Parteneriatul strategic dintre România și Franța reprezintă un pilon esențial al securității noastre comune și al cooperării bilaterale.

Am exprimat profunda îngrijorare a României cu privire la recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, în acest context, am apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța pentru siguranța navigației în regiune.

Totodată, am continuat dialogul privind candidatura României pentru funcția de Secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei", a precizat Nicușor Dan.

În cadrul discuției, președintele francez s-a oferit să ajute de urgență România cu echipamentele necesare pentru asigurarea securității maritime, până la sosirea echipamentelor pe care statul român le are deja comandate.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că Parisul a răspuns prompt acestei solicitări, în mai puțin de 24 de ore.

În cel mai recent incident în apropierea țărmurilor românești, două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră în această săptămână. Nicușor Dan a fost întrebat vineri dimineață, într-un interviu acordat Bloomberg, dacă dronele semnalate în ultimele zile în Marea Neagră sunt rusești.

"În acest moment, nu putem spune, tehnic, că sunt rusești. Am avut sute de drone aeriene care au intrat pe teritoriul României și putem afirma despre mare parte dintre ele că sunt rusești. Avem bucăți din ele care conțin componente rusești. Sunt drone care, în timpul războiului, au fost deviate pe teritoriul României", a răspuns el.