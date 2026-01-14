Noi dovezi contrazic varianta prezentată de patronii localului din Crans Montana unde a avut loc tragedia de Revelion

Barul Le Constellation aflat în stațiunea de schi Crans-Montana din Alpii elvețieni, după incendiu. Sursa foto: Profimedia Images

Apar noi probe incredibile în tragedia de la Crans Montana: mai multe filmuleţe difuzate de presa italiană arată cum Jessica Moretti, patroana clubului, în loc să intervină şi să evacueze zona cuprinsă de flăcări, părăseşte incinta localului, iar ziariştii susţin că avea cu ea şi casa de marcat cu toţi banii încasaţi în acea noapte. În plus imaginile de pe camerele de supraveghere arată că uşa indicată de Jacque Moretti în desenele făcute în faţa anchetatorilor ca fiind ieşirea de urgenţă era blocată de o masă în noaptea tragedie, fapt care demonstrează că proprietarii clubului nu o considerau astfel.

Camerele de supraveghere din club au surprins o ușă mică, cea pe care proprietarii localului, Jacque Moretti și soția sa, au indicat-o în faţa anchetatorilor drept ieșire de urgență, relatează Corriere della Sera. Dar acea ușă este blocată de o piesă de mobilier. Într-un nou videoclip filmat de camerele de supraveghere ale clubului din Crans-Montana şi difuzat de presa italiană apare coridorul de la clubul Le Constellation, unde în dreapta, se poate vedea o ușă mică, cea pe care proprietarii clubului, Jacque Moretti și soția sa, o numesc ieșire de urgență. Ușa era, însă blocată de o mică piesă de mobilier, probabil o măsuță. Prezentată pentru prima dată într-un reportaj TG3, imaginea pare să confirme că nimeni, de fapt, nu a considerat acea zonă drept o ieșire de urgență.

Reportajul difuzat de RAI a prezentat și relatarea unui martor care a scăpat de masacru: „Erau două sute de oameni panicați, încercând să urce scările, a fost îngrozitor. Prietena mea țipa la mine: « Nu mă părăsi, nu mă părăsi » . Am văzut cum îi ieşea fum din păr şi mâna îi era arsă.” Același martor afirmă că spuma fonoabsorbantă nu ar fi trebuit expusă în acest fel, ar fi trebuit protejată. De asemenea, el povestește că, cu puțin timp înainte de incendiu, sosise simultan o comandă de 16 sticle, fiecare cu un spectacol de artificii. Pompierii vor inspecta, de asemenea, aproximativ treizeci de artificii găsite la faţa locului.

Imagini surprinse de un client în interiorul incintei în flăcări o arată pe Jessica Moretti plecând cu casa de marcat. Potrivit ziarului elvețian Insider Paradeplatz, Jessica Moretti, soția lui Jacques și proprietara barului Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, a urcat în grabă scările barului imediat ce a izbucnit incendiul din subsol, soldat cu 40 de morți în ajunul Anului Nou. Se pare că a luat casa de marcat cu încasările de Revelion și a părăsit rapid barul.

Între timp, martorii susțin că a declanșat zgomotos alarma de incendiu, lăsând muzica să continue. Potrivit unor surse media, acest videoclip, filmat de un client din interiorul barului, a surprins exact momentul în care Jessica Moretti a părăsit barul fără a ajuta pe nimeni, în timp ce flăcările se răspândeau.

Un tânăr italian a scăpat ca prin miracol de incendiu după ce fusese dat afară de patroana localului pentru că fusese prins cu o sticlă de băutură care fusese cumpărată în afara clubului unde o masă VIP costa mai mult de 1000 de euro.

Pe de altă parte anchetatorilor le-a sosit o semnalare anonimă care sugerează că banii soţilor Moretti ar proveni din traficul de droguri, pistă care acum este verificată în cadrul anchetei.