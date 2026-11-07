Noi explozii în Iran, în apropierea Strâmtorii Ormuz. Un petrolier a lovit o mină navală. 27 de morți în atacurile din Yemen

3 minute de citit Publicat la 23:49 07 Noi 2026 Modificat la 23:49 07 Noi 2026

Exploziile raportate au avut loc la câteva zile după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra insulei. FOTO: Profimedia Images

Explozii au fost auzite sâmbătă pe insula Qeshm, din strâmtoarea Ormuz, și în portul iranian Jask, în timp ce Teheranul a anunțat că un petrolier a lovit o mină navală și a luat foc. În paralel, cel puțin 27 de persoane au fost ucise și alte 36 rănite în urma unor atacuri aeriene asupra unor locuințe dintr-un sat de lângă capitala Yemenului, Sanaa, în urma intensificării luptelor dintre rebelii houthi și forțele susținute de Arabia Saudită.

Potrivit Reuters, care citează agenția Tasnim, două rachete au lovit insula Qeshm, fără să existe informații oficiale despre eventualele pagube.

Exploziile raportate au avut loc la câteva zile după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra insulei. Un oficial american a declarat că acele lovituri au avut un caracter limitat și nu au reprezentat reluarea operațiunilor militare de amploare.

Țările din regiune se așteptau ca președintele american Donald Trump, care a amânat atacurile asupra Iranului în săptămânile dinaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, desfășurate marți, să poată relua loviturile după încheierea votului.

Iranul a avertizat în repetate rânduri că va răspunde unor noi atacuri prin lovituri asupra unor ținte americane și israeliene din țările vecine.

Cel puțin 27 de morți în urma unor atacuri aeriene în Yemen

În paralel, cel puțin 27 de persoane au fost ucise și alte 36 au fost rănite, majoritatea femei și copii, după ce atacuri aeriene au lovit locuințe dintr-un sat aflat în apropierea capitalei Yemenului, Sanaa, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății controlat de rebelii houthi, potrivit Sky News.

Anees Alasbahi a declarat pentru Associated Press că Arabia Saudită s-ar afla în spatele atacurilor asupra satului al-Shariya.

Războiul civil din Yemen s-a intensificat rapid după prăbușirea, în timpul verii, a unui armistițiu care rezistase mai mulți ani.

Luptele s-au amplificat între rebelii houthi, susținuți de Iran, care controlează capitala Sanaa, precum și nordul și vestul țării, și adversarii acestora, sprijiniți de Arabia Saudită și aflați în sudul și estul Yemenului.

Vineri, un atac aerian asupra unei piețe din sudul Yemenului s-a soldat cu cel puțin 30 de morți, potrivit oficialilor houthi. Rebelii și armata yemenită susținută de Arabia Saudită s-au acuzat reciproc pentru atac.

Reluarea luptelor a provocat temeri că Yemenul ar putea fi din nou aruncat în haosul unui război civil care durează de peste un deceniu și a provocat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Coaliția condusă de Arabia Saudită, care sprijină guvernul yemenit, a anunțat vineri că a interceptat și distrus o dronă în regiunea capitalei saudite, Riad.

Sâmbătă dimineață, Apărarea Civilă din Arabia Saudită a emis o alertă privind un posibil pericol în Jizan, un oraș de pe coasta de sud-vest a țării. În jurul prânzului, ora Marii Britanii, autoritățile au transmis o nouă alertă de posibilă amenințare pentru Najran, un oraș din apropiere.

Arabia Saudită se confruntă cu o intensificare a ostilităților cu rebelii houthi din luna iulie, când conflictul mai amplu din Orientul Mijlociu a reaprins războiul din Yemen. De atunci, Riadul a căutat sprijin defensiv și ofensiv din partea mai multor aliați.

Reuters a relatat vineri, citând două surse militare siriene și un oficial american de rang înalt, că Siria a trimis în ultimele săptămâni un număr limitat de militari în Arabia Saudită, pentru a oferi consiliere și instruire militară în contextul atacurilor houthi asupra regatului.

Totuși, Siria nu intenționează să trimită trupe în Yemen, a declarat o sursă diplomatică siriană pentru agenția de stat SANA, respingând informațiile privind o posibilă desfășurare de militari. Aceeași sursă a adăugat că cooperarea militară dintre Damasc și Riad s-ar putea extinde în cele din urmă.

Iranul anunță că un petrolier a lovit o mină navală în strâmtoarea Ormuz

Între timp, armata iraniană a anunțat sâmbătă că un petrolier aflat la est de strâmtoarea Ormuz a lovit o mină navală și a luat foc.

Armata iraniană nu a precizat naționalitatea navei și nici destinația acesteia. Potrivit comunicatului, petrolierul își oprise sistemul de identificare și naviga într-o „zonă interzisă”.

Războiul din Iran a revenit în centrul atenției în această săptămână, după alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din SUA, în urma cărora republicanii au pierdut controlul asupra ambelor camere ale Congresului. Conflictul a fost considerat pe scară largă unul dintre factorii importanți care au contribuit la acest rezultat.

Cu toate acestea, președintele american Donald Trump a încercat să transmită un mesaj optimist într-un interviu acordat jurnalistului Sky News Dominic Waghorn, după ce republicanii au pierdut majoritatea în Camera Reprezentanților.

„Ne descurcăm foarte bine cu Iranul. Discutăm cu Iranul”, a declarat Trump.

„Nu am pierdut niciun soldat în șapte luni sau șase luni. Avem strâmtoarea deschisă la cel mai înalt nivel, se desfășoară mai multe afaceri cu petrol decât oricând”, a mai spus președintele american.