Noi măsuri în Estonia, de teama unui posibil război cu Rusia. A mutat trupe de elită la graniță, iar acum construiește 150 de buncăre

Estonia vrea să construiască 150 de buncăre la granița cu Rusia. FOTO: Getty Images

Estonia vrea să construiască 150 de buncăre în regiunea Ida-Viru, aflată la granița cu Rusia, inclusiv pe terenuri private. Proiectul face parte din Linia de Apărare Baltică, pe care Estonia o dezvoltă împreună cu Letonia și Lituania, potrivit televiziunii publice estoniene ERR, citată de Moldpres.

Potrivit lui Martin Herem, aproximativ 100 de buncăre vor fi construite pe terenuri ale statului, iar alte 50 pe terenuri ale primăriilor sau ale unor proprietari privați. Autoritățile vor negocia cu proprietarii închirierea terenurilor, plata unor despăgubiri sau cumpărarea acestora.

Până la sfârșitul anului 2027, Estonia vrea să construiască în total până la 600 de buncăre. Planul include și șanțuri antitanc și obstacole din beton, scrie Agerpres.

Serviciile de informații din Lituania au avertizat recent că Rusia își întărește forțele militare în apropierea granițelor estice ale NATO, în ciuda pierderilor din războiul din Ucraina. Pe de altă parte, serviciile de informații din Estonia nu se așteaptă ca Rusia să atace un stat NATO în următorul an. Autoritățile se tem însă de un atac limitat, prin care Moscova ar putea testa reacția Alianței. Un posibil scenariu este ocuparea orașului Narva, unde majoritatea locuitorilor vorbesc rusa.

Totodată, Estonia va muta trupe de elită mai aproape de granița cu Rusia, unde vor fi staționate permanent, și își schimbă strategia pentru a putea respinge un eventual atac încă de la frontieră, au declarat oficialii și militarii estonieni pentru Financial Times.

Brigada va fi mutată din Tapa în Johvi, la aproximativ 50 de kilometri de Rusia. La Narva se construiește o altă bază, pentru 200 de militari, care va putea găzdui încă 800 în situații de criză.

În mai, guvernul estonian a introdus conceptul de "apărare activă" în strategia de securitate națională. Acesta presupune oprirea unui eventual atac chiar la granița cu Rusia. În ultimul an, Estonia a semnat contracte pentru nouă sisteme americane HIMARS, inclusiv rachete M57 care pot lovi ținte aflate la până la 300 de kilometri, și nouă sisteme sud-coreene Chunmoo, cu o rază de acțiune similară.

Potrivit FT, cheltuielile militare ale țării au crescut în acest an cu 42%, la 2,4 miliarde de euro, adică 5,4% din PIB.