„Nu mi-e teamă să accept o înfrângere electorală”. După aproape 20 de ani, Viktor Orban e într-o situație rară pentru el

Publicat la 13:28 17 Noi 2025

Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține că nu se teme să piardă alegerile de anul viitor, în contextul în care adversarul său politic, Peter Magyar, conduce detașat în sondaje. Foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține că nu se teme să piardă alegerile de anul viitor, în contextul în care adversarul său politic, Peter Magyar, conduce detașat în sondaje. Orban e în fața unei provocări rare pentru el, după aproape două decenii de când e prim-ministru, scrie Politico.

Sondajele arată că partidul Fidesz, condus de Orban, care a ocupat funcția de prim-ministru aproape 20 de ani, dintre care ultimii 15 fără întrerupere, se află în urma formațiunii de opoziție Tisza, condusă de Peter Magyar.

Întrebat dacă va accepta rezultatul unei înfrângeri, Orban a declarat într-un interviu acordat lui Mathias Dopfner, directorul general al grupului media german Axel Springer, că are „experiență” în opoziție și că nu își face griji pentru supraviețuirea sa politică.

Magyar are un avans consistent în sondaje, cu promisiunile de a combate corupția și de a revigora economia Ungariei. Alegerile sunt programate în primăvara anului viitor, cel mai probabil în aprilie.

„Nu sunt doar deținătorul recordului pentru cel mai lung mandat de prim-ministru, ci și deținătorul recordului ca lider al opoziției. Am experiență. Am petrecut 16 ani în politică ca lider al opoziției. Nu vă temeți. Știu cum să continui.”, a spus Orbán.

Cei 15 ani de guvernare ai lui Orban au fost marcați de critici privind regresul democratic și erodarea statului de drept, premierul populist-naționalist intrând frecvent în conflict cu Uniunea Europeană pe teme precum sprijinul pentru Ucraina, drepturile LGBTQ+ și sancțiunile împotriva Rusiei.

„Uniunea Europeană reprezintă un pericol pentru noi. Ne șantajează”, a spus el. „Încearcă să ne sufoce economic și financiar.”

Magyar nu este „principalul său adversar” în alegeri, a susținut Orbán, ci Bruxelles-ul. „Bruxelles-ul ar dori să schimbe guvernul din Ungaria. Vor un guvern aici, în Ungaria, așa cum au făcut în Polonia, care să urmeze instrucțiunile venite de la Bruxelles privind migrația, economia, războiul. Dar eu nu sunt acea persoană”, a afirmat el.