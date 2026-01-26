„Nu vrei să trăiești în mintea lui”. Cum încearcă diplomați din toată lumea să-i facă față lui Trump și să-i decodeze eficient mesajele

Trump ţine conferinţe de presă aproape în fiecare zi şi, în primul său an, a postat pe Truth Social de 6.606 ori. Foto: Getty Images

Laude, atacuri frontale și teorii ale conspirației. Toate fac parte din ceea ce diplomați din toată lumea au ajuns să numească „zgomotul trumpian”. Într-un singur an, Donald Trump a postat peste 6.000 de mesaje pe rețelele sociale, a organizat 433 de evenimente publice şi a ţinut conferinţe de presă libere, care au durat în medie aproape două ore, potrivit The Guardian. Iar diplomații trebuie să deșlușească în avalanșa de cuvinte aruncate de președintele american miza, semnalul politic, cheia care i-ar putea ajuta să-i prezică mișcările.

Editorul diplomatic al The Guardian, Patrick Wintour, a analizat modul în care comunică Donald Trump și alergătura disperată a jurnaliștilor și diplomaților să găsească sensul din spatele cuvintelor acestuia.

Biroul stenografilor de la Casa Albă calculează că a transcris 2,4 milioane de cuvinte ale lui Trump, de patru ori mai mult decât lungimea epopeii „Război şi pace” a lui Tolstoi, scrie News.ro.

Urmărirea lui Trump nu este doar o problemă pentru reporterii epuizaţi, ci şi pentru diplomaţii epuizaţi, care au sarcina de a căuta semnalul în zgomotul neîncetat pe care îl face Trump.

Diplomaţii occidentali şi-au îmbunătăţit operaţiunile de monitorizare a presei pentru a ţine cont de obiceiul lui Trump de a face anunţuri politice explozive sau de a lansa atacuri incendiare neaşteptate împotriva unui aliat în aproape orice moment al ciclului de ştiri 24/7.

Ministerele de Externe trebuie acum să fie atente şi la mesajele private ale şefului Casei Albe care apar pe Truth Social, rețeaua socială deținută de Donald Trump.

Trump ţine conferinţe de presă aproape în fiecare zi şi, în primul său an, a postat pe Truth Social de 6.606 ori. Analizele arată că joi la miezul nopţii, marţi la ora 11:00, sâmbătă la ora 17:00 şi luni la ora 23:00 sunt momentele în care postează cel mai frecvent, ceea ce îi pune adesea în dezavantaj pe diplomaţii occidentali aflaţi pe un fus orar diferit.

Un diplomat a spus că refrenul cel mai frecvent în majoritatea dimineţilor este: „Ce a mai spus de data asta?”.

156 de postări într-o noapte

În noaptea de 1 decembrie, el a postat de 156 de ori şi, ca în multe alte nopţi, a amestecat anunţuri care influenţează piaţa cu laude personale şi teorii conspiraţioniste, inclusiv posibilitatea ca Joe Biden să fi fost executat în 2020 şi înlocuit cu roboţi şi clone.

Pentru diplomaţii europeni, postările de noapte sunt adesea cele mai neplăcute, deoarece pot ajunge pe telefoanele lor în timp ce se îndreaptă spre serviciu. Marţea trecută, la ora 6:15 dimineaţa, Ministerul de Externe al Regatului Unit a descoperit că cineva, probabil Nigel Farage, părea să fi luat legătura cu Trump prin intermediul unui intermediar pentru a-l convinge să denunţe acordul britanic cu privire la insula Diego Garcia, ceva ce Downing Street credea că fusese de mult rezolvat.

Un diplomat aflat la post în Marea Britanie a spus că acum devine o abilitate specifică să poţi traduce şi filtra remarci adesea incoerente ale lui Trump pentru a găsi eventuale perle ascunse de politică având consecinţe reale. „Poţi asculta discursul în direct la masa de acasă, iar el începe să vorbească despre copilăria sa, când se juca într-un parc lângă un spital de psihiatrie, şi despre mama sa care îi spunea că ar fi putut fi jucător profesionist de baseball. Începi să te deconectezi - nu vrei să trăieşti în mintea acestui om - şi apoi îţi dai seama că ai ratat ceva”, a mărturisit diplomatul.

Multe dintre aceste conferinţe de presă incoerente sunt doar vorbe goale menite să-l pună în valoare, dar există întotdeauna posibilitatea ca el să lanseze şi o bombă, spunând, de exemplu, că intenţionează să trimită o armada în Iran sau să impună tarife de 100 % asupra Canadei.

„Nu vă plictisiţi, nu-i aşa?”

Un alt diplomat a subliniat partea din deschiderea conferinţei de presă de săptămâna trecută, în care a celebrat primul său an de când a revenit putere şi în care a vorbit timp de 80 de minute despre motivul pentru care America este „cea mai tare ţară din lume”, înainte de a răspunde la întrebări.

La scurt timp după ce a afirmat că Somalia nici măcar nu seamănă cu o ţară şi că deputata democrată Ilhan Omar este o escroacă pe care el personal nu o suportă, a început să arate reporterilor fotografii ale unor presupuşi criminali arestaţi de ICE în Minnesota, fiecare cu titlul „cel mai rău dintre cei mai răi”.

Apoi a început un monolog în care a contemplat fotografiile înainte de a trece la „un loc frumos din Elveţia”, unde era „sigur” că este aşteptat „cu mare bucurie”, apoi la Venezuela şi la cadoul oferit de lidera opoziţiei María Corina Machado, medalia premiului Nobel, şi a încheiat cu satisfacţia companiilor petroliere americane faţă de abordarea sa. „Nu vă plictisiţi, nu-i aşa?”, a întrebat el. „Sper că nu”, a adăugat.

Chiar şi în această divagaţie – care dezvăluie teama sa profundă de a fi plictisitor – există câteva indicii că el încă doreşte să colaboreze cu actualul guvern venezuelean, dar că Machado nu este exclusă, deoarece gestul ei legat de premiul Nobel l-a impresionat. Diplomaţii pot constata că linguşirea încă funcţionează.

Aceste maratoane sunt atât de obositoare încât un diplomat recunoaşte că una dintre valorile rămase în cazul X este că poţi verifica dacă jurnaliştii au observat ceva ce lor le-a scăpat.

Afinitatea pentru Fox News

Dame Karen Pierce, fosta ambasadoare a Marii Britanii la Washington, care se înţelegea bine cu echipa lui Trump, a fost recent întrebată de un alt diplomat despre secretul succesului ei. Ea a explicat că a decis să încerce să apară cât mai des la Fox News, ştiind că Trump urmăreşte acest post.

Unele ambasade au acum un diplomat care se ocupă de modul în care Fox prezintă geopolitica, deoarece consideră că aceasta este probabil cea mai importantă sursă de informaţii a lui Trump.

„Credem că el nu citeşte, dar dacă există un comentator MAGA la Fox, de acolo îşi va obţine informaţiile”, a spus diplomatul.

Unii diplomaţi occidentali cred chiar că întreaga dispută de o săptămână privind ameninţarea lui Trump de a impune tarife vamale asupra a opt state europene s-a datorat exclusiv convingerii preşedintelui că Europa a trimis o misiune de recunoaştere pentru a începe construirea apărării Groenlandei în faţa unei invazii americane. „Dacă vede la televizor imagini cu un C-130 pe o pistă din Groenlanda şi există un comentator MAGA care spune prostii, ai probleme”, a avertizat unul dintre ei.

Paradoxul Trump: e vulnerabil la dezinformare, dar e și o sursă de dezinformare

Dar, la fel cum este extrem de vulnerabil la dezinformare, el însuşi este o mină de dezinformare. În timp ce verificarea faptelor a fost o industrie în creştere în primul mandat al lui Trump, acum se acceptă faptul că Trump are propriile sale fapte în domeniu. Dar diplomaţii nu le pot ignora, deoarece fac parte dintr-un arsenal folosit pentru a-şi ameninţa rivalii.

Într-un lung pasaj din discursul său de la Davos, de exemplu, el a afirmat că chinezii vând mori de vânt (aşa cum numeşte el turbinele eoliene) către Europa, dar le exclud din propriul mix energetic. „Le vând oamenilor proşti care le cumpără, dar nu le folosesc ei înşişi”, a spus el, în faţa unei audienţe numeroase de oameni de afaceri care ştiau că spune prostii. Generarea de energie eoliană şi solară a Chinei în 2024 a fost egală cu 40% din producţia totală de energie electrică în aprilie 2025, potrivit think tank-ului Ember.

El spune acest lucru pentru că a cerut UE să cumpere petrol, gaz natural lichefiat (GNL) şi tehnologii nucleare din SUA în valoare de 250 de miliarde de dolari în fiecare an până în 2028.

Toate acestea îngreunează foarte mult munca diplomaţilor. Din fericire pentru ei, cu cât Trump se îndepărtează mai mult de realitate, cu atât diplomaţii, versaţi în arta interpretării, se pot dovedi mai valoroşi, conchide analiza The Guardian.