O judecătoare ordonă retragerea Gărzii Naționale desfășurate de Trump la New York. Totuși, trupele nu vor părăsi capitala americană

1 minut de citit Publicat la 08:37 21 Noi 2025 Modificat la 08:37 21 Noi 2025

Trupele desfășurate la ordinul lui Trump în Washington nu vor părăsi deocamdată capitala americană. Foto: Getty Images

O judecătoare federală a ordonat retragerea trupelor Gărzii Naţionale din Washington, decizie taxată de presa internațională drept un nou eşec pentru Donald Trump în lupta sa cu oraşele şi statele conduse de democraţi, scrie vineri Agerpres.

După pronunțarea deciziei, judecătoarea Jia Cobb a acordat imediat o suspendare a execuţiei de 21 de zile, până pe 11 decembrie, pentru a permite guvernului să facă apel.

Din luna iunie, preşedintele republican a desfăşurat Garda Naţională succesiv în Los Angeles, Washington şi Memphis.

El a invocat de fiecare dată nevoia de a sprijini lupta împotriva criminalităţii şi agenția federală care se ocupă de deportarea migranților, ICE.

Președintele a ignorat, de asemenea, protestele administrațiilor democrate din orașele respective.

Municipalitatea din Washington s-a adresat justiției pentru a contracara ordinele lui Trump

În urma desfăşurării Gărzii Naţionale în capitala americană, în luna august, municipalitatea s-a adresat justiţiei, acuzând puterea executivă federală că şi-a depăşit autoritatea.

Aproximativ 2.175 de militari ai Gărzii Naţionale se află în prezent la Washington, dintre care 1.245 trimişi din alte state, conform ultimelor statistici militare.

Joi, judecătoarea a dat dreptate municipalităţii, constatând că guvernul federal "a acţionat contrar legii desfăşurând Garda Naţională la Washington pentru misiuni de descurajare a criminalităţii, fără o cerere din partea autorităţilor civile ale oraşului".

De asemenea, ea a subliniat că legea nu autorizează solicitări privind desfăşurarea, la Washington, de trupe ale Gărzii Naţionale din alte părţi ale ţării.

Acest oraș american cu un statut unic nu este ataşat niciunui stat federal şi are o autonomie limitată, Congresul SUA având jurisdicţie asupra afacerilor sale.

În octombrie, justiţia americană a blocat desfăşurări similare de trupe în Chicago şi Portland.

În urmă cu peste o lună, administraţia Trump a depus o petiţie de urgenţă la Curtea Supremă, cu majoritate conservatoare, solicitând autorizarea desfăşurării Gărzii Naţionale în Chicago, dar instanţa nu s-a pronunţat încă.