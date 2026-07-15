"O rachetă ajunge la Kiev în doar 2-4 minute". Ucraina explică de ce sirenele de raid aerian sună prea târziu sau chiar deloc

Bloc din Kiev, după un atac cu rachete și drone ale Rusiei, imagine din 6 iulie. Foto: Getty Images

O rachetă balistică lansată de Rusia poate ajunge la Kiev în doar două până la patru minute, iar acest interval extrem de scurt explică de ce sirenele de raid aerian sunt uneori activate abia după producerea exploziilor, a declarat Serghei Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării, scrie Kyiv Independent.

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra capitalei Ucrainei, lansând uneori mai multe salve de rachete balistice într-o singură săptămână. Noua strategie de atac a pus o presiune uriașă asupra stocurilor de rachete interceptoare Patriot ale Ucrainei, singurele capabile să doboare în mod fiabil rachetele balistice. În lipsa acestora, Kievul este mai vulnerabil în fața rachetelor rusești Zircon, Kinjal și Iskander.

Locuitorii Kievului sunt treziți frecvent în toiul nopții sau în primele ore ale dimineții de sirenele de raid aerian, care avertizează asupra lansării unor rachete balistice spre oraș.

Există însă situații în care avertizarea nu vine la timp. În timpul unui atac rusesc din 11 iulie, jurnaliștii publicației The Kyiv Independent aflați în capitală au auzit exploziile înainte ca sirenele să fie activate. Alarma aeriană a început să sune abia aproximativ două minute mai târziu.

Într-o postare pe rețelele sociale, Serghei Beskrestnov a încercat să explice de ce se întâmplă acest lucru.

"De ce se întâmplă ca alerta pentru rachetele balistice să fie declanșată uneori după ce racheta a ajuns deja la țintă?", a scris acesta.

Potrivit lui Beskrestnov, toate informațiile despre lansările de rachete sau pregătirile pentru lansare sunt furnizate Ucrainei de statele partenere.

"Nimeni dintre noi nu știe și nici nu ar trebui să știe cum sunt obținute aceste informații. Dar este evident că principalele surse sunt sateliții care monitorizează zonele de lansare și sistemele care detectează momentul lansării", a explicat oficialul.

El a precizat că întârzierile în transmiterea acestor informații pot face ca sistemul de alertă să reacționeze prea târziu, mai ales din cauza vitezei foarte mari a rachetelor balistice.

"O rachetă ajunge la Kiev în doar două până la patru minute, așa că timpul de reacție este extrem de scurt. Orice întârziere în funcționarea sistemului înseamnă că informația ajunge mai târziu. Niciun sistem nu este perfect, astfel că apar și astfel de întârzieri", a spus Beskrestnov.

Consilierul a explicat și de ce uneori sirenele pornesc fără ca un atac să mai aibă loc.

"Sateliții pot detecta activitate la platformele de lansare înainte de lansarea unei rachete, însă aceasta poate fi anulată ulterior. Sateliții observă pregătirile, dar nu pot stabili cu certitudine dacă racheta va fi lansată sau nu", a afirmat el.

Creșterea numărului de atacuri cu rachete balistice asupra marilor orașe ucrainene a făcut ca luna iunie 2026 să devină una dintre cele mai sângeroase pentru civili de la începutul invaziei ruse la scară largă.

În condițiile în care Ucraina dispune de tot mai puține rachete Patriot pentru interceptarea acestor arme rapide și puternice, sistemul de alertă aeriană rămâne una dintre ultimele linii de apărare care le oferă civililor șansa de a se adăposti înainte de impact.