Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice

<1 minut de citit Publicat la 11:33 11 Iul 2026 Modificat la 11:33 11 Iul 2026

Bloc din Kiev, după un atac cu rachete și drone ale Rusiei, imagine din 6 iulie. Foto: Getty Images

Rusia a atacat capitala Ucrainei, Kiev, cu rachete balistice sâmbătă dimineața, cel puțin șase persoane fiind rănite în urma atacului, au declarat oficiali ucraineni, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Un martor a auzit o serie de explozii puternice în oraș înainte de declanșarea alertei aeriene.

Atacul a avariat o clădire nerezidențială într-un cartier, iar dintr-un altul se ridica fum și o clădire de birouri era în flăcări, a declarat administrația militară a capitalei pe Telegram.

O stație electrică de transformare a luat foc, a indicat primarul Vitali Kliciko.

De asemenea, geamurile unor imobile rezidențiale s-au spart.

Rusia a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni. În această lună, loviturile asupra Kievului și regiunii înconjurătoare au provocat peste 60 de victime, potrivit autorităților ucrainene.