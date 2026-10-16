O țară dezvoltată trece pe cărbune din cauza crizei energetice: "Trebuie, cumva, să reducem cererea de gaze"

Criza energetică determină autoritățile să treacă la cărbune pentru asigurarea energiei pe timp de iarnă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Coreea de Sud a decis să se bazeze mai mult pe cărbune la iarnă, în condițiile în care aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate (GNL) este perturbată de războiul din Orientul Mijlociu. Criza reflectă modul în care noile preocupări privind securitatea energetică determină amânări în procesul de renunțare la combustibilii fosili, transmite Bloomberg, citat vineri de Agerpres.

Guvernul de la Seul trebuie să reducă consumul de gaze în această iarnă, perioadă în care cererea de combustibil pentru încălzire atinge nivelul maxim, și să apeleze mai mult la cărbune și la energia nucleară, a confirmat joi ministrul pentru Climă, Energie și Mediu, Kim Sungwhan, într-un interviu acordat Bloomberg.

Schimbarea subliniază o dilemă majoră pentru unul dintre cei mai mari importatori de combustibili fosili din lume: găsirea unui echilibru între ambițiile climatice pe termen lung și realitățile economice imediate, marcate de volatilitatea piețelor energetice și de gradul ridicat de îndatorare al companiei naționale de electricitate (Kepco).

Ministru sud-coreean: Trebuie să reducem cererea de GNL

"Pe termen scurt, ne aflăm într-o situație în care trebuie, cumva, să reducem cererea de GNL.

În mod inevitabil, trebuie să diminuăm consumul de gaze, accelerând creșterea surselor regenerabile și utilizând, în același timp, mai intens energia nucleară și cărbunele", a explicat Kim Sungwhan.

Conflictul din Orientul Mijlociu a făcut din diversificarea furnizorilor de energie de peste hotare o chestiune de securitate națională. Kim a precizat că obiectivul final al autorităților de la Seul rămâne reducerea dependenței de combustibilii fosili din import.

Coreea de Sud a atras 11% din importurile de GNL în 2025

Potrivit datelor furnizate de International Gas Union, Coreea de Sud a fost anul trecut punctul final pentru 11% din livrările globale de GNL, plasându-se imediat după China și Japonia. Războiul dintre SUA și Iran a afectat grav transporturile de energie dinspre Golful Persic, expunând țara la o creștere explozivă a prețurilor.

Ministrul a insistat că o utilizare mai mare a cărbunelui și energiei nucleare nu schimbă direcția pe termen lung a Guvernului de la Seul, pe măsură ce țara face tranziția către surse regenerabile. De asemenea, Coreea de Sud ar putea utiliza hidrogenul verde și tehnologiile de captare a carbonului pentru a limita emisiile rezultate din producția de energie pe bază de gaze, a adăugat el.

Consumul de gaze pe timpul iernii are "un impact considerabil asupra prețurilor la electricitate", a indicat Kim Sungwhan. Acest lucru ar putea pune o presiune suplimentară pe compania de utilități Korea Electric Power Corp. (KEPCO). Aceasta achiziționează combustibil la prețurile pieței, dar vinde energie electrică consumatorilor la tarife reglementate de Guvern.

Controlată de stat, KEPCO încearcă să-și redreseze situația financiară după criza energetică declanșată de războiul dintre Rusia și Ucraina, perioadă în care prețurile globale la GNL au crescut vertiginos. Ministrul Kim a declarat că acest șoc a adăugat aproximativ 30.000 de miliarde de woni (22 de miliarde de dolari) la pierderile cumulate înregistrate de Kepco.