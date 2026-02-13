Oana Ţoiu, după discuții cu Mark Rutte: “Alianţa rămâne angajată să consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic”

”Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte", a anunțat Oana Țoiu. FOTO: Oana Țoiu/Facebook

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că a avut un schimb de opinii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marja Conferinței de Securitate de la München. Cei doi oficiali au discutat despre viitorul Summit B9, care va avea loc în acest an, la Bucureşti, potrivit unui anunț făcut de Oana Țoiu pe Facebook.

”Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan Neculăescu, în marja Conferinţei de Securitate de la München.

Am ridicat subiectul coordonării noastre strânse în perspectiva viitorului Summit B9 de la Bucureşti”, a scris Oana Ţoiu.

Ea a mai spus că “Alianța rămâne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe flancul estic și România are un rol cheie în regiune”.

România este reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de o delegaţie din care fac parte ministrul Apărării, Radu Miruţă, ministrul de Externe, Oana Ţoiu şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.

„Viceprim-ministrul şi ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, va participa, în perioada 13-15 februarie, la Conferinţa de Securitate de la München (Munich Security Conference - MSC), împreună cu ministrul afacerilor externe, Oana-Silvia Ţoiu şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean”, a anunţat MApN.

Conform MAE, în sesiunile tematice ale conferinţei, ministra Oana Ţoiu va prezenta evaluările şi poziţia României privind provocările actuale, cu accent pe importanţa strategică a Mării Negre şi necesitatea menţinerii în atenţie a situaţiei de securitate din această regiune, inclusiv după încheierea războiului din Ucraina, importanţa unei păci juste, cuprinzătoare şi sustenabile în Ucraina, riscurile generate de acţiunile hibride ale Federaţiei Ruse şi necesitatea contracarării acestora, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă la nivelul NATO şi al Uniunea Europeană şi cu partenerii „like-minded”.