Oficial de top din administrația lui Zelenski, audiat de procurorii anticorupție, după ce armata a primit veste antiglonț din China

Publicat la 18:13 26 Noi 2025

Rustem Umerov, fost ministru al Apărării, actual secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a fost audiat de procurorii anticorupție, în scandalul care a zguduit administrația Zelenski.

Umerov, care este și fost ministru al apărării, este anchetat de NABU într-un dosar de corupție în care opt suspecți au fost acuzați în cazul Energoatom, iar Timur Mindich, un apropiat al președintelui Zelenski, este presupusul lider al grupării.

Umerov a fost citat la NABU ca martor pentru a depune mărturie într-o anchetă privind presupusa interferență în activitățile unui oficial de stat, potrivit serviciului de presă al lui Umerov.

„Conversația a fost constructivă”, a declarat serviciul de presă. „Rustem Umerov a răspuns la toate întrebările anchetatorilor în conformitate cu legislația procedurală.”

Conform acuzațiilor aduse împotriva lui Mindich, acesta a comis infracțiunile influențându-i pe Umerov și pe Herman Halushchenko, fost ministru al energiei și justiției.

„Executarea cu succes a acestor activități criminale a depins de menținerea legăturilor personale cu șefii ministerelor și de organizarea de întâlniri sistematice cu aceștia și cu alți oficiali influenți ai statului la locul său real de reședință”, se arată în text. „Această comunicare i-a permis lui Mindich să obțină, atât personal, cât și prin intermediul unor întreprinderi subordonate, sume semnificative de bani, cu asistența ministrului ucrainean al Apărării, Umerov, a ministrului Energiei, Halușcenko, și a altor persoane.”

Conform acuzațiilor, Mindich a făcut presiuni asupra lui Umerov să încheie un contract cu o companie israeliană pentru furnizarea de veste antiglonț.

Contractul a fost în cele din urmă semnat. Cu toate acestea, compania nu a reușit să livreze vestele la timp, iar armata ucraineană a primit în schimb veste chinezești de calitate inferioară.