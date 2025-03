Oficialii din SUA și Ucraina se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Waltz: Vom vedea progrese în scurt timp

Oficialii din SUA și Ucraina se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Foto: Getty Images

Ucraina și Statele Unite au convenit să organizeze o întâlnire în viitorul apropiat, a anunțat Andriy Yermak, șeful administrației prezidențiale de la Kiev.

Yermak a precizat că a avut o convorbire telefonică recentă cu Mike Waltz, consilierul pentru securitate națională al președintelui american Donald Trump.

„Am discutat despre pașii următori pentru asigurarea unei păci juste și de durată. De asemenea, am făcut un schimb de opinii pe teme de securitate și am aliniat pozițiile în cadrul relațiilor bilaterale dintre Ucraina și Statele Unite. Am stabilit ca echipele noastre să se întâlnească în viitorul apropiat pentru a continua acest demers important”, a transmis Yermak.

La rândul său, Mike Waltz a declarat că Statele Unite au făcut un pas înapoi și revizuiesc toate aspectele relației cu Ucraina, confirmând astfel o pauză în cooperarea pe partea de schimb de informații.

„Tocmai am avut o discuție telefonică cu omologul meu ucrainean și avem discuții constructive. Cred că vom vedea progrese într-un timp foarte scurt”, a spus Waltz.

Zelenski: Se fac progrese

Într-un mesaj postat miercuri seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că s-au înregistrat progrese în discuțiile cu SUA privind o nouă întâlnire între reprezentanții celor două țări.

El spune că șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, a vorbit mai devreme astăzi cu consilierul american pentru securitate națională, Mike Waltz.

„Există o mișcare pozitivă. Așteptăm primele rezultate săptămâna viitoare”, a spus Zelenski.

Zelenski nu a precizat dacă noua întâlnire cu SUA îl va implica și pe el, alături de Donald Trump.

Președintele Donald Trump va lua în considerare reluarea ajutorului militar pentru Ucraina dacă vor fi iniţiate negocieri de pace şi dacă vor fi întreprinse măsuri de sporire a încrederii, a declarat miercuri consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, Mike Waltz, la Fox News.

În prezent, oficialii poartă discuţii cu privire la data, locul şi echipa de negocieri care să desfăşoare tratative pentru încheierea războiului, a precizat consilierul lui Trump.