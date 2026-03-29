Peste 12 tone de ciocolată au fost furate în Italia. Oficial: Hoții au luat sloganul companiei prea în serios

Un camion care transporta peste 12 tone de batoane de ciocolată a fost furat în Italia. Încărcătura, care trebuia să ajungă în Polonia, constă într-o serie specială de batoane KitKat cu design inspirat de mașinile de Formula 1. Hoții au reuşit să plece cu 413.793 de unități din noile batoane F1 ale companiei, ceea ce ar putea cauza o penurie înainte de Paște, relatează publicaţia The Guardian.

În prezent, autoritățile italiene caută camionul și persoanele responsabile de jaf. Lovitura a fost dată în urmă cu trei zile, pe când vehiculul se îndrepta de la o unitate de producție către un centru de distribuție, potrivit Agence France-Presse.

Un purtător de cuvânt al Nestlé, compania-mamă KitKat, a confirmat furtul pentru jurnaliştii publicaţiei britanice The Guardian, precizând că firma investighează incidentul împreună cu autoritățile locale și partenerii din lanțul de aprovizionare.

Camionul, încărcat cu peste 12 tone de ciocolată şi furat, plecase joi de la o fabrică din centrul Italiei și se îndrepta spre Polonia când a avut loc jaful, potrivit unui comunicat al Nestlé. Nici vehiculul, nici marfa sustrasă nu au fost găsite până acum. Nicio persoană nu a fost rănită în timpul furtului, a declarat un reprezentant al companiei pentru The Athletic.

"Am încurajat întotdeauna oamenii să ia o pauză cu KitKat", a transmis Nestlé într-un comunicat, făcând referire la sloganul brandului. Ulterior, oficialii companiei au adăugat: "Se pare însă că hoții au luat mesajul prea în serios, literalmente, și au luat «o pauză» cu mai bine de 12 tone de ciocolată".

Comunicatul continuă astfel: "Deși apreciem gusturile rafinate ale infractorilor, realitatea este că furtul de marfă devine o problemă tot mai gravă pentru companiile de toate dimensiunile. Având în vedere metodele din ce în ce mai sofisticate folosite în mod regulat, am decis să facem publică experiența noastră, în speranța că va crește gradul de conștientizare asupra acestui fenomen infracțional tot mai răspândit".

Batoanele furate făceau parte din noua linie Formula 1 a KitKat, lansată după ce brandul a devenit anul trecut ciocolata oficială a F1, potrivit The Athletic. Produsele erau modelate sub forma unor mașini de curse, păstrând însă napolitana acoperită cu ciocolată, specifică KitKat.

Din cauza furtului, batoanele ar putea ajunge pe piețe neoficiale, avertizează Nestlé, au mai scris cei de la The Guardian.

Reprezentanții companiei au precizat că, în cazul în care acest lucru se va întâmpla, produsele pot fi identificate de autorități prin codurile de lot atribuite fiecărui baton.