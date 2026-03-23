Posibilă resetare a fluxului mondial de mărfuri: Navele ar putea evita complet Orientul Mijlociu și vor ocoli Africa, spre Europa

Companiile navale ar putea opta pentru rute mai lungi, care să ocolească Africa pe la Capul Bunei Speranțe și să evite complet, pentru întregul an 2026, rutele comerciale din Orientul Mijlociu, informează CNN.

Astfel, tranzitarea Strâmtorii Ormuz „este scoasă complet din schemă pentru restul anului 2026”, din cauza „incertitudinilor și a situației de securitate din regiune”, a declarat Peter Sand, analist economic la o companie care operează cu date legate de transportul aerian și maritim de mărfuri.

Navele comerciale ar putea, de asemenea, evita inclusiv strâmtoarea Bab el-Mandeb.

După blocarea Strâmtorii Ormuz de către iranieni, atenția lumii se îndreaptă acum tot mai mult spre Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care riscă să devină un nou punct fierbinte al războiului din Orientul Mijlociu. Această strâmtoare desparte Yemenul, din Peninsula Arabică, de Djibouti și Eritreea, din Cornul Africii și este poarta de acces spre Marea Roșie și Canalul Suez. Blocarea acestei rute strategice ar putea fi una din variantele de acțiune ale rebelilor Houthi, aliații Iranului din regiune și care controlează coasta yemenită a strâmtorii.

Aproximativ 6% din transporturile globale maritime de petrol traversează prin această strâmtoare, conform Administrației pentru Informații Energetice din SUA. Mărfurile care circulă între Asia, Europa și Orientul Mijlociu trec prin această rută spre Canalul Suez - cea mai rapidă cale de acces între Asia și Europa.

Rebelii Houthi au anunțat că se află „în stare de alertă” și că s-ar putea alătura Iranului în conflicul contra SUA și Israelului - amenințare care încă nu a fost pusă în practică. Agenția iraniană Fars a precizat că implicarea Houthi în război ar putea duce la blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb.

„Ultimii ani au fost extrem de tensionați în regiune, iar dacă rebelii Houthi ar închide Bab el-Mandeb, ar provoca perturbări mult mai mari decât ce vedem acum”, a spus Peter Sand. „Probabil că vreme de un an vom vedea rutele globale de transport maritim deviate pe la Capul Bunei Speranțe, în loc să o ia pe această scurtătură, către Canalul Suez”.