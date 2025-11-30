Polonia îl pedepsește pe Viktor Orban după vizita la Putin. Decizia anunțată de președintele Karol Nawrocki

1 minut de citit Publicat la 15:07 30 Noi 2025 Modificat la 15:12 30 Noi 2025

Președintele Poloniei anulează o întrevedere cu Viktor Orban, după ce premierul maghiar s-a întâlnit cu Putin, la Moscova. Foto: Getty Images

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a anulat o întâlnire planificată cu Viktor Orban după vizita liderului maghiar la Moscova, limitându-și călătoria în Ungaria la summitul de la Vișegrad, conform Kiev Post.

Nawrocki a anulat o întâlnire planificată cu prim-ministrul maghiar Viktor Orban pentru data de 4 decembrie, în urma vizitei liderului de la Budapesta la președintele rus Vladimir Putin.

Marcin Przydacz, șeful Biroului de Politici Internaționale din cadrul Cabinetului Președintelui Poloniei, a anunțat că miercuri, 3 decembrie, Nawrocki va călători în Ungaria pentru o vizită de două zile, în cadrul căreia va participa la summitul liderilor Grupului de la Vișegrad.

Joi, președintele și soția sa urmau să efectueze o vizită oficială la Budapesta, care ar fi inclus întâlniri cu Orban.

"Invocând în politica sa moștenirea președintelui Lech Kaczyński, care a subliniat că securitatea europeană depinde de solidaritate, și în legătură cu vizita prim-ministrului Viktor Orban la Moscova și contextul acesteia, președintele Nawrocki a decis să limiteze programul vizitei sale în Ungaria exclusiv la Summitul președinților Grupului de la Vișegrad de la Esztergom”, a spus el.

În timpul summitului, Nawrocki va discuta despre securitatea regională și cooperarea cu președinții Republicii Cehe, Slovaciei și Ungariei.

De ce a fost Orban la Putin

Orban a mers vineri la Moscova pentru discuții cu Putin, concentrându-se pe asigurarea aprovizionării cu energie a Ungariei și discutând posibile „eforturi de pace” legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Orban declarase că că prioritatea sa este garantarea securității energetice a Ungariei.

Ungaria a refuzat timp de ani de zile să își reducă dependența energetică de Rusia și a evitat la limită un șoc economic violent, după ce administrația Trump a impus, luna trecută, sancțiuni celor mai mari doi producători de petrol ai Rusiei, Rosneft și Lukoil.

„Am călătorit recent la Washington pentru a obține scutirea Ungariei de sancțiunile americane privind energia rusească și am reușit. Acum trebuie să facem următorul pas, garantând că livrările către Ungaria continuă fără întrerupere.

De aceea merg astăzi în Rusia: pentru a mă asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei rămâne sigură și accesibilă în această iarnă și în anul următor”, a scris Orbán, vineri, pe rețelele sociale.