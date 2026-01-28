Primarul din Budapesta a fost pus sub acuzare după ce a sfidat regimul Orban: „E prețul pe care îl plătim pentru libertate”

Un număr-record de participanți s-a prezentat la marș, transformând evenimentul într-un simbol puternic al opoziției față de Orbán. Foto: Getty Images

Primarul capitalei Budapesta, Gergely Karácsony, a fost inculpat de procurorii din Ungaria într-un dosar în care este acuzat că a sfidat legea națională și i-a îndemnat pe oameni să sfideze Guvernul Orban și să participe la parada Pride. Marșul a devenit o demonstrație de opoziție față de premierul Viktor Orban. Karácsony a spus că a fost „un suspect mândru” și acum este „un inculpat mândru”, adăugând că acesta este prețul libertății în Ungaria, relatează The Guardian.

Procurorii din Ungaria vor ca primarul să plătească o amendă după ce sute de mii de oameni i-au urmat apelul de a ieși în stradă, sfidând interdicția guvernului asupra paradei Pride.

Amendă pentru că l-a sfidat pe Orban

Marșul din iunie a făcut înconjurul lumii după ce partidul aflat la guvernare, Fidesz, condus de premierul populist de dreapta Viktor Orbán, a adoptat o lege prin care a interzis marșul Pride, sub pretextul că este pentru protecția minorilor.

Legislația, considerată prima de acest fel în istoria recentă a UE, a determinat poliția maghiară să interzică Pride-ul din Budapesta. La scurt timp, primarul orașului, Gergely Karácsony, a declarat că evenimentul este unul municipal, încercând astfel să ocolească autorizația oficială.

Un număr-record de participanți - inclusiv maghiari din întreaga țară și zeci de europarlamentari și oficiali din toată Europa - s-a prezentat la marș, transformând evenimentul într-un simbol puternic al opoziției față de Orbán și față de retragerea treptată a drepturilor sub guvernul său.

Miercuri, procurorii au declarat că Karácsony „a organizat și condus o adunare publică în ciuda interdicției poliției”, adăugând într-un comunicat că propun „ca instanța să impună o amendă inculpatului printr-o hotărâre sumară, fără proces”. Comunicatul nu a precizat cuantumul amenzii.

Decizia procurorilor vine la mai puțin de trei luni înainte de alegerile parlamentare, în care Orbán - criticat de mult timp pentru slăbirea instituțiilor democratice, erodarea libertății presei și subminarea statului de drept - se confruntă cu o provocare fără precedent din partea unui fost membru de top al propriului său partid, Péter Magyar.

„Acesta este prețul pe care îl plătim pentru libertate”

Primarul Budapestei, care conduce orașul din 2019, a reacționat rapid la decizia procurorilor. „Am trecut de la a fi un suspect mândru la a fi un inculpat mândru”, a spus Karácsony pe rețelele sociale. „Pentru că se pare că acesta este prețul pe care îl plătim în această țară atunci când ne ridicăm pentru propria libertate și pentru libertatea altora.”

Karácsony, o figură proeminentă a opoziției care a arborat steaguri LGBTQ+ și ucrainene pe clădirea administrației orașului, a promis că va continua să „apere libertatea în fața unei puteri egoiste, meschine și disprețuitoare”.

El a adăugat: „Pentru că atunci când oamenii care vor să trăiască, să iubească și să fie fericiți sunt trădați de propria țară, trădați de guvernul lor, rezistența devine o datorie.”

Înainte de Budapesta Pride, oficialii guvernamentali avertizaseră că organizatorii se pot confrunta cu până la un an de închisoare. Guvernul afirmase, de asemenea, că va folosi software de recunoaștere facială pentru a identifica și, eventual, amenda participanții cu până la 500 de euro, dar poliția a anunțat în iulie că nu va lua măsuri împotriva celor aproximativ 200.000 de persoane care au participat.

Miercuri, Vula Tsetsi, co-președinta Partidului Verde European, a subliniat importanța mai largă a unui primar ales care este pedepsit pentru apărarea drepturilor fundamentale în UE. „Nu este vorba doar despre Pride; este un test al faptului dacă UE va susține democrația”, a spus ea într-un comunicat.

Același sentiment a fost exprimat de co-președintele partidului, Ciarán Cuffe. „Încercarea regimului Orbán de a-l pedepsi pe Gergely Karácsony fără a-i acorda un proces subliniază traiectoria autoritară a Ungariei sub Orbán”, a declarat el. „Instituțiile europene nu trebuie să întoarcă privirea atunci când un stat membru criminalizează adunările pașnice și conducerea democratică.”