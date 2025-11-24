Primarul Moscovei anunţă că apărarea aeriană rusă a doborât opt drone aflate în drum spre oraş

1 minut de citit Publicat la 16:27 24 Noi 2025 Modificat la 16:28 24 Noi 2025

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a precizat într-un comunicat că serviciile de urgenţă lucrează la locul doborârii dronelor. Sursa colaj foto: Getty Images

Apărarea aeriană rusă a doborât luni opt drone aflate în drum spre Moscova, a anunţat primarul capitalei ruse, citat de agenţia Reuters, care aminteşte că anunţul vine la o zi după ce un alt atac ucrainean asupra unei centrale electrice a lăsat fără încălzire mii de oameni în regiunea Moscovei, potrivit Agerpres.

Ministerul rus al Apărării a declarat anterior că zece drone ucrainene au fost doborâte luni în trei regiuni ruseşti – Moscova, Kaluga şi Briansk, la graniţa cu Ucraina. Totul se întâmplă în contextul în care a fost elaborat un "plan de pace" în 28 de puncte de Administrația Trump, ca parte a eforturilor de rezolvare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Un oficial american a descris, sub protecția anonimatului, cum a fost informat Donald Trump despre planul de pace propus ucrainenilor.

Atacul ucrainean cu drone de duminică asupra centralei de la Şatura, la circa 120 km est de Moscova, a obligat autorităţile să recurgă la sursa de alimentare de rezervă şi să desfăşoare sisteme mobile de încălzire în oraşul cu circa 33.000 de locuitori, unde temperaturile erau în pragul îngheţului.

În ultimele săptămâni şi luni s-au înregistrat de asemenea întreruperi repetate ale alimentării cu energie electrică şi termică în părţi ale Ucrainei din cauza atacurilor ruse, în războiul izbucnit în februarie 2022.

Ucraina a atacat la rândul ei unele instalaţii electrice şi de încălzire din regiuni ucrainene controlate de forţele ruse şi din regiunile ruse vecine cu Ucraina. Până acum, însă, Kievul nu a provocat pagube majore centralelor care deservesc Moscova şi regiunea înconjurătoare, cu o populaţie de peste 22 de milioane de locuitori.