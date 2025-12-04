Putin vrea Gurile Dunării și anunță asta oficial. Cristian Diaconescu: „Trebuie luat în serios, chiar dacă încearcă să transmită teamă”

Fostul consilier prezidențial, Cristian Diaconescu. Foto: Hepta

Fostul consilier prezidențial pentru securitate națională, diplomatul Cristian Diaconescu, a explicat, în exclusivitate pentru antena3.ro, ce înseamnă pentru România amenințarea lui Putin că va obține „prin orice mijloace” teritoriile ucrainene până la granița cu țara noastră. Putin a declarat, joi, că Rusia „va «elibera» Donbasul și Novorossia — prin mijloace militare sau de altă natură”. Președintele rus folosește cuvântul „Novorossia” pentru a se referi la regiunile de sud și de est ale Ucrainei. Acestea se întind până la granița cu România. „În orice fel de afirmație, președintele Putin trebuie luat în serios și contează foarte mult dacă o astfel de decizie ar fi pusă în aplicare de capacitatea de descurajare a partenerilor noștri din NATO”, spune fostul ministru de externe.

„Inclusiv pentru România, aceste obiective existau in dialogul dintre Federația Rusă, Europa și Statele Unite. A ajunge la Odesa nu a reprezentat un secret și Federația Rusă nu a facut un secret din acest aspect. Sigur că, în acest moment, este legată întreaga discuție de ceea ce se întâmplă în planul dialogului multipolar. Vladimir Putin exacaldânt, vrea să arate că trebuie luat în serios și faptul că nu există un compromis de niciun fel din partea Federației Ruse ar fi un argument față de care sentimentul de teamă, de insecuritate să fie accentuat”, spune Cristian Diaconescu.

Acesta explică motivele care stau în spatele amenințărilor recente ale președintelui rus Vladimir Putin.

„Mai sunt o serie de semnale. Europenii au decis ca până în 2026 să oprească importurile de GPL din Federația Rusă, iar din 2027 toate importurile de hidrocarburi care ar veni din proximitatea estică, ceea ce evident ar reprezenta o lovitura economică devastatoare pentru Federația Rusă. Și atunci, în loc să se escaladeze în zona de dialog și de compromis prin negociere se încearcă transmiterea unui mesaj de teamă, e un anume tip de consecvență”, spune fostul ministru de Externe.

Întrebat despre capacitatea Federației Ruse de a pune în aplicare directivele lui Putin de a obține inclusiv „prin mijloace militare” regiunile din estul și din sudul Ucrainei, Cristian Diaconescu este de părere că nu ar exista „capacitățile militare necesare”, însă avertizează că „în orice fel de afirmație, președintele Putin trebie luat în serios”, iar oficialii români să fie „proactivi” în a pune pe agenda partenerilor îngrijorările reale ale României.

„Deocamndată nu există semnale care să genereze temerea privind o decizie poltică strategica a Federației Ruse în legătură cu un astfel de demers și nici capacitățile militare necesare. Dar, în orice fel de afirmație, președintele Putin trebuie luat în serios și contează foarte mult dacă o astfel de decizie ar fi pusă în aplicare de capacitatea de descurajare a partenerilor noștri din NATO. Trebuie să fim extrem de proactivi în a pune acest subiect foarte sus în planul dialogului securitar bilateral, multilateral, luând exemplul statelor baltice și a zonei de nord în ceea ce privește situația din Marea Baltică”.

Obiectivele anunțate joi de Putin pun în pericol și securitate la Marea Neagră, inclusiv a proiectelor energetice strategice ale României.

„Din puncte de vedere politic avem astăzi două strategii foarte semnificative: una a UE privind situația din Marea Neagră și una convenită în Congresul SUA. E în interesul nostru să facem ca aceste strategii să fie implementate. Și odată ce se va vedea solidaritate în legătură cu Marea Neagră, veți vedea că inclusiv aspectele retorice, amenințătoare, se uită.

Obligația noastră de ieri e ca orice fel de intenție tentație de a transforma un proiect care ar asigura exact din 2027 aprovizionarea cu hidrocarburi a întregii Europe să fie funcțional și de acest aspect să fie conștienți toți partenerii noștri europeni, dar sigur, dacă presupune că de la sine înțeles acest lucru se întâmplă s-ar putea să fie o eroare provenită din neprofesionalism și acest lucru nu ni-l mai permitem”, explică Diaconescu.

Fostul consilier prezidențial mai spune că o escaladare a loviturilor asupra porturilor ucrainene, după ce Putin a amenințat că Rusia va lovi cu o mai mare intensitate infrastructura portuară a Kievului, ar reprezenta motive suplimentare de îngrijorare și acțiune la București.

„Din punct de vedere tactic militar, în mod evident, odată ce s-ar folosi rachete balistice, ar fi un moment de escaladare extrem de serios, pentru că așa cum se vede inclusiv în România, negarea plauzibilă a ingerinței accidentale a unui vector militar în spațiu euroatlantic nu este acceptată”, spune Diaconescu.

Întrebat dacă este de părere că oficialii romani au inceput să dea telefoane partenerilor după amenințările de la Moscova, fostul minstrul spune: „o indolență sper că nu există, în egală măsură trebuie să fim convinși, pentru că situația este critică din multe puncte de vedere, că avem în România pe agendă numere relevante care să conteze în a sublinia pericolul aproape iminent în ceea ce privește zona Mării Negre și exlud varianta că astfel de atribute nu există, trebuie să existe.”

„Știu câte ceva din experiența statelor baltice, Norvegia, Danemarca, Polonia și vreau să vă spun că dincole de dialogul biliateral, partenerii sunt spațiului euroatlantic sunt apelați constant în legătură cu poziționările din această regiune. Nu poți fi luat prin surprindere presupunând că evaluările de risc sunt aceleași”, a mai explicat Cristian Diaconescu.

Putin amenință că va ajunge „prin orice mijloace” până la granițele României

Președintele rus Vladimir Putin aruncă în aer negocierile de pace și amenință că Rusia va cuceri Donbas și Novorossia „prin orice mijloace”.

Președintele rus a declarat cinic că Moscova a propus ca Ucraina „să-și retragă trupele din Donbas și să nu înceapă acțiuni militare”, dar că „Kievul a ales să lupte”.

„Rusia va «elibera» în orice caz Donbasul și Novorossia — prin mijloace militare sau de altă natură”, a declarat Putin.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat India Today, care nu a fost difuzat încă integral la ora acestei actualizări.

Canalul TV și agențiile de stat rusești, între care TASS și RIA Novosti, au publicat joi fragmente din interviu.

Putin a spus că Rusia fie va cuceri teritoriile prin forță, fie va vedea trupele ucrainene retrase.

„Totul se îndreaptă spre asta”, a estimat liderul de la Kremlin.

Președintele rus a susținut că locuitorii din regiunile ocupate au „votat pentru independență” și a acuzat Ucraina că refuză să se retragă.

„'Oamenii nu vor să trăiască cu voi. Retrageți-vă forțele și nu vor mai fi lupte.' Însă ei au preferat să lupte. Ei bine, acum (ucrainenii) s-au pus singuri în această situație”, a mai afirmat el.