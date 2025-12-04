Putin vrea să rupă Ucraina de Marea Neagră. General român: „Asta ne mai lipsea acum. Să se dezvolte războiul către noi”

Putin a declarat că Rusia e pregătită pentru un război cu Europa. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Captură CNN

„Extinderea”, anunțată de Putin, a atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene la Marea Neagră, poate include și utilizarea de rachete balistie sau de croazieră, care să țintească inclusiv infrastructurile portuare aflate chiar la granița cu România. Un astfel de scenariu ar trebuie discutat și analizat CSAT și ar provoca „un stres militar extraordinar” pentru România, a declarat pentru antena3.ro, generalul în rezervă Cristian Barbu.

„Lovirea porturilor la Marea Neagră, dar și a porturilor de pe Dunăre ne afectează grozav. Asta ne mai lipsea acum: să se dezvolte războiul către noi, spre granița noastră, mai ales pe mare unde, unde, în ultima perioadă, situația era relativ calmă, din punct de vedere al comerțului și navelor comerciale”, a spus Cristian Barbu.

Generalul în rezervă al armatei române a precizat că anunțul lui Putin referitor la tăierea accesului Ucrainei la Marea Neagră presupune inclusiv o forțare a ofensivei terestre a armatei ucrainene spre zona Odesa. Un astfel de scenariu riscă să afecteze „capacitatea portului Constanța de a avea în continuare un schimb comercial puternic”.

Generalul Barbu nu a exclus folosirea, de către Rusia, a rachetelor balistice de tip Iskander sau de croazieră, de tip Kalibr (pe care marina rusă din Marea Neagră deja le lansează asupra Ucrainei) împotriva infrastructurilor portuare ucrainene din zona Deltei Dunării, de la granița cu România.

„Chestiunea aceasta, pentru noi înseamnă un moment de stres militar extraordinar de complicat. Va trebui să avem în timpul imediat următor o ședință CSAT sau, din partea responsabililor politico-militari, o viziune legată de ce avem de făcut în cazul în care apar astfel de situații în perioada următoare”, a spus Cristian BArbu

Dacă (rușii) vor folosi, de acum încolo, tehnică reactivă (rachete) de înaltă putere, pentru infrastructurile portuare ale Ucrainei, atunci lucrurile se complică

Generalul Barbu a arătat că, spre deosebire de exploziile provocate de dronele kamikaze (cu o încărcătură de câteva zeci de kilograme), în cazul unei rachete (cu încărcătură de sute de kilograme), infrastructura portuară nu mai poate fi refăcută ori reparată la fel de ușor.

Ce risc reprezintă pentru România atacarea porturilor ucrainene din zona Deltei cu rachete balistice, în loc de drone

Un pericol major pentru România, în acest caz, l-ar reprezenta riscul ca o astfel de rachetă să lovească teritoriul național, în cazul în care ar fi lansată asupra unui port ucrainean de la graniță.

„Orice rachetă are și erori. E o chestie tehnică, mai ales că există un bruiaj total în această zonă și racheta ar putea și ea să fie bruiată și să aibă o eroare nu de 10-15 metri, ci de 200, 300 de metri, sau chiar 1 kilometru. Iar kilometrul acesta să fie la noi”, a spus generalul Barbu.

E o situație cu totul și cu totul complicată. Ar trebui discutat în CSAT pentru că din acel moment lucrurile se schimbă cu privire la apărare, nu mai trebuie să ridic avioanele, ci voi avea o cu totul altă situație în zona de graniță”.

Sporirea interesului Rusiei față de zona Mării Negre ar însemna și apariția de noi amenințări, cum ar fi dronele marine sau subacvatice, pe lângă pericolul minelor navale.

„Toată zona aceasta s-ar putea afla într-un pericol deosebit. Să nu uităm că noi avem o serie întreagă de instalații, în zona noastră economică exclusivă, prin care noi extragem hidrocarburi: și alea vor fi puse în pericol”, a spus generalul în rezervă al armatei române.

Președintele Nicușor Dan a precizat recent că „toate scenariile au fost analizate de CSAT”.

„Evident că există scenarii! Chiar în Legea apărării este prevăzută obligativitatea ca MapN, Statul Major să vină cu toate scenariile posibile și ele vin și sunt aprobate în CSAT. Noi avem toate scenariile la zi și aceste scenarii sunt coordonate cu NATO”” a spus șeful statului.