Reacția lui Nicușor Dan la amenințările lui Putin privind atacarea NATO: „Sunt declarații pentru publicul său intern”

Președintele Rusiei a amenințat că este pregătit pentru un război cu Europa. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a precizat miercuri că amenințările transmise de Vladimir Putin, potrivit cărora Rusia este pregătită să intre în război cu statele NATO sunt declarații “firești în politică”, pentru publicul intern din Rusia:

“Sunt declarații. Ca întotdeauna, 90% din ce declară Putin o face pentru publicul său intern, așa cum 90% din ce declară liderii europeni, o fac pentru publicul lor intern. E ceva firesc în politică”, a spus șeful statului jurnaliștilor.

Întrebat despre scenariile care indică, în cazul unui atac rusesc, că România trebuie să reziste singură mai multe săptămâni, Nicușor Dan a spus că toate scenariile au fost analizate de CSAT:

“Evident că există scenarii! Chiar în Legea apărării este prevăzută obligativitatea ca MapN, Statul Major să vină cu toate scenariile posibile și ele vin și sunt aprobate în CSAT. Noi avem toate scenariile la zi și aceste scenarii sunt coordonate cu NATO”, a mai precizat Nicușor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre negocierile de pace

Întrebat despre amenințarile lui Putin că va lovi porturile ucrainene, Nicușor Dan a spus:

“Am mai fost în situația asta. De atunci infrastructura și a noastră, și Poloneză s-a adaptat. Bineînțeles că nu ne dorim. Ne dorim pacea și ne dorim ca Ucraina să iasă cât mai bine, pentru că este o victimă a unei agresiuni”.

Cât privește discuțiile despre pace și cererile maximale ale Rusiei, președintele a precizat că întotdeauna a fost pesimist în ceea ce privește voința Kremlinului de a încheia războiul:

“Eu am spus prin vară, când au fost discuții internaționale, în care mulți au fost optimiști, am fost întotdeauna pesimist în ceea ce privește voința Rusiei de a pune capăt acestui război, și se confirmă. avem o parte care își dorește pace și o parte care se gândeste că și dacă va avansa cu un cm va refuza pacea”.