Radu Tudor, despre negocierile dintre Rusia şi Ucraina: "Dialogul între Zelenski şi Putin se poartă prin bileţele care sunt transmise de un milardar. Eu nu am mai văzut aşa ceva!"

Patronul clubului Chelsea a zburat între Istanbul, Moscova și Kiev pentru a transmite mesaje între Vladimir Putin și Volodomir Zelenski.

Jurnşlistii britanici notează că Abramovici i-a dat lui Putin o notă scrisă de mână de la Zelenski prin care dictează condițiile Ucrainei în încercarea de a pune capăt războiului.

Potrivit The Times, președintele rus i-a spus oligarhului: "Spune-i că îi voi distruge".

Între timp, Zelenski i-ar fi cerut președintelui Joe Biden ca SUA să nu mai adopte măsuri împotriva oligarhului din cauza rolului său în negocieri.

Radu Tudor, despre negocierile care se duc între Rusia şi Ucraina

"De când am văzut această ştire, mă tot întreb ce fel de ţară poate să mai fie Rusia, cea care îşi dă toată diplomaţia pe mâna unui om de afaceri, cel de administraţie mai poate fi asta, dacă nu mai are un ministru de externe sau măcar un ambador capabil să transmită nişte mesaje unei ţări precum Ucraina, o ţară pe care, culmea, ei o consideră şi prietenă, şi soră şi tot ceea ce îi uneşte pe ei de atâtea sute de ani. Faptul că un personaj atât de influent şi de bogat precum Roman Abramovici intervine pe post de mediator, arată că niciunul din instrumentele clasice ale existenţei unui stat nu mai funcţionează în Federaţia Rusă. Armata, am văzut că este făcută praf, şi pur şi simplu se face de râs, de o lună de zile. În plus, devine cel mai mare instrument de crime de război din secolul XXI şi vor avea de răspuns pentru ceea ce fac acum în Ucraina.

Văd că nici diplomaţie nu mai există. Serghei Lavrov, un personaj care trecea drept un foarte mare negociator, un ministru de externe puternic şi influent, acum văd că nu mai are niciun fel de putere, de influenţă, şi dialogul între Volodomir Zelenski şi Vladimir Putin se poartă prin bileţeşle care sunt transmise de un miliard. Eu sincer, nu am mai văzut aşa ceva şi asta demonstrează că Rusia este un stat eşuat, un stat periculos, un stat care este gata să tranzacţioneze absolut orice din perspectiva obţinerii unor repere, de-a dreptul medievale, şi anume dispariţia unor state de pe hartă, ocuparea unor teritorii, şi evident uciderea civilor într-un mod barbar, aşa cum fac ei în Ucraina", spune Radu Tudor, analist militar, la Antena 3.

O nouă rundă de negocieri

Delegațiile rusă și ucraineană se vor întâlni față în față în Turcia, pentru o nouă rundă de negocieri preconizată să dureze trei zile.

Ultimele negocieri au avut loc in format fizic in Antalya, pe 10 martie. Atunci a fost organizată o reuniune între miniștrii de externe rus și ucrainean, Serghei Lavrov şi Dmitro Kuleba, încheiată fără niciun rezultat.

Ieri, președintele turc a discutat telefonic cu Vladimir Putin şi i-a transmis că este nevoie de o încetare a focului, dar și de condiții umanitare mai. Cele doua părți ar fi convenit ca următoarea rundă de discuții ale comitetului de pace dintre Ucraina și Rusia să aibă loc la Istanbul. Însă, până acum, niciuna dintre delegații, nu a făcut un anunț oficial privind locația exactă din Turcia în care se vor purta discuțiile.

Începute cu întâlniri fizice între cele două delegații, negocierile ruso-ucrainene se desfășoară cu mare dificultate. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a acuzat Kievul că "îşi schimbă poziția constant şi renunță la propriile propuneri", iar presupunerea sa era aceea că Ucraina este influențată de SUA. De cealaltă parte, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a estimat că "procesul de negociere este foarte dificil şi a confirmat că în actualul stadiu al tratativelor nu se întrevede un "consens" cu Moscova.

Şi președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, în ultimul său mesaj online, despre faptul că astăzi urmează o nouă rundă de negocieri, însă a precizat că prioritățile Ucrainei sunt binecunoscute. Suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei nu sunt supuse îndoielii, garanțiile de securitate sunt obligatorii, iar scopul clar este pacea și refacerea vieții normale în Ucraina cât mai repede posibil.

Moscova cere un statut de neutralitate pentru Ucraina, demilitarizarea ei, un statut oficial pentru limba rusă și recunoașterea peninsulei Crimeea.