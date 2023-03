Război în Ucraina, ziua 402. FMI a aprobat un împrumut de 15,6 miliarde de dolari pentru Ucraina

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Consiliul de administrație al Fondului Monetar Internațional a aprobat un nou acord extins pe 48 de luni, în valoare de aproximativ 15,6 miliarde de dolari pentru Ucraina, a anunțat vineri instituţia într-o declarație, citată de CNN.

Împrumutul face parte dintr-un pachet de sprijin pentru Ucraina care se ridică la 115 miliarde de dolari și permite deblocarea imediată a aproximativ 2,7 miliarde de dolari.

„Obiectivele generale ale programului autorităților sunt susținerea stabilității economice și financiare într-o perioadă de incertitudine excepțional de ridicată, restabilirea sustenabilității datoriei în perspectivă, atât în scenariul de bază, cât și în scenariul negativ, și promovarea reformelor care sprijină redresarea Ucrainei pe calea spre aderarea la UE în perioada postbelică", potrivit comunicatului.

"Programul, împreună cu asigurările de finanțare din partea G7, a UE și a altor donatori, este conceput pentru a rezolva problema balanței de plăți a Ucrainei și pentru a restabili viabilitatea externă pe termen mediu.”, mai spune FMI.

Volodimir Zelenski a mulțumit FMI, inclusiv directorului general Kristalina Georgieva (foto), pentru aprobarea împrumutului acordat Kievului.

„Împreună susținem economia (ucraineană). Și ne îndreptăm spre victorie”, a declarat el într-un mesaj pe Twitter.

I'm thankful to the IMF and @KGeorgieva for approving a new four-year support program for Ukraine for the total of $15.6 billion. It is an important help in our fight against Russian aggression. Together we support the ?? economy. And we are moving forward to victory!