Război în Ucraina, ziua 265. Rezoluţie ONU pentru ca Rusia să plătească despăgubiri de război Ucrainei

Război în Ucraina, ziua 265. Adunarea Generală a ONU a adoptat luni o rezoluţie neobligatorie în favoarea creării unui mecanism de despăgubire pentru distrugerile, de natură umană şi materială, cauzate de invazia Rusiei în Ucraina

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Rusia a distrus o centrală electrică de primă importanţă în Herson înainte de retragerea trupelor

Canada dublează ajutorul militar pentru Ucraina

Moscova confirmă că șeful CIA și șeful spionilor din Rusia au negociat în Turcia

Directorul CIA și șeful spionajului din Rusia s-au întâlnit în Turcia

Rusia "nu comentează" vizita lui Zelenski în "teritoriul rus Herson"

Rusia caută să provoace un conflict armat cu Occidentul, pe fondul eșecurilor din Ucraina, spune Radu Tudor

Volodimir Zelenski, vizită-surprinză în orașul Herson, eliberat de ruși săptămâna trecută: "Mergem înainte!"

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, dus la spital imediat ce a ajuns la Summitul G20 de la Bali

SUA anunţă un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina

Volodimir Zelenski vorbește despre eliberarea Crimeei, după succesul din Herson

Adunarea Generală a ONU a adoptat luni o rezoluţie neobligatorie în favoarea creării unui mecanism de despăgubire pentru distrugerile, de natură umană şi materială, cauzate de invazia Rusiei în Ucraina, informează AFP.



Spre deosebire de Consiliul de Securitate, unde Rusia are drept de veto, Moscova nu s-a putut opune adoptării acestei rezoluţii susţinute de Ucraina, Canada, Ţările de Jos şi Guatemala, care a primit 94 de voturi, mai puţin decât cele 143 de condamnare a anexărilor ilegale ale Rusiei pe 12 octombrie.



Împotrivă au votat 14 ţări, printre care Rusia, China, Cuba, Mali sau Etiopia şi s-au abţinut 73 de ţări, în principal de pe continentul african, dar şi Brazilia, Israel sau India.



Această rezoluţie cere ca Rusia să fie "considerată responsabilă pentru orice încălcare" a dreptului internaţional şi a Cartei ONU în Ucraina şi "să îşi asume consecinţele juridice ale tuturor actelor sale ilegale la nivel internaţional, în special prin repararea daunelor" materiale şi umane.



Stabileşte, de asemenea, necesitatea de a crea,"în cooperare cu Ucraina, un mecanism de reparare" şi "un registru internaţional al daunelor pentru a lista (...) probe şi informaţii referitoare la cererile de despăgubire" ale persoanelor fizice, juridice şi ale statului ucrainean.



"Ucraina va avea sarcina dificilă de a reconstrui ţara şi de se redresa după război. Dar această redresare nu va fi niciodată completă fără un sentiment al dreptăţii pentru victimele războiului" dus de ruşi, a declarat ambasadorul ucrainean la ONU, Sergiy Kyslytsya, de la tribuna Adunării Generale.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat rezoluţia."De la eliberarea Hersonului la victoria diplomatică de la New York. Adunarea Generală a Naţiunilor Unite tocmai a dat undă verde creării unui mecanism de despăgubire de către Rusia pentru crimele comise în Ucraina", a declarat el pe Twitter. "Agresorul va plăti pentru ce a făcut!", a adăugat Zelenski.



La sediul ONU din New York, reprezentantul Rusiei a denunţat dorinţa ţărilor occidentale de a legitima în avans folosirea a "miliardelor de dolari" din activele ruseşti îngheţate pentru a sancţiona Moscova, inclusiv pentru achiziţionarea de arme pentru Ucraina.



Richard Gowan, analist la International Crisis Group, a explicat pentru AFP că "rezoluţia nu va fi obligatorie, dar va oferi Ucrainei o bază politică pentru a pregăti terenul pentru a obţine despăgubiri din partea Rusiei". Astfel,"registrul de daune propus ar cuantifica ceea ce se datorează Ucrainei".



În discursul său, ambasadorul ucrainean a dat exemplul Comisiei de compensare înfiinţată de Consiliul de Securitate al ONU şi care a activat între 1991 şi 2022, care i-a permis Kuweitului să recupereze din partea Irakului 52,4 miliarde de dolari pentru daunele cauzate de invazia din august 1990.

Operatorul naţional ucrainean de energie Ukrenergo a afirmat luni că Rusia a distrus o centrală electrică de primă importanţă în Herson înainte de retragerea trupelor sale din oraş şi de pe malul drept al râului Nipru, săptămâna trecută, informează AFP.



"Centrala energetică ce furniza electricitate pentru tot malul drept din regiunea Herson şi pentru o parte importantă din regiunea Nicolaev (Mikolaiv) este practic distrusă", a scris preşedintele Ukrenergo, Volodimir Kudriţki, pe Facebook, adăugând că este vorba de "consecinţe ale fricii neputincioase ale ocupanţilor înainte de fuga lor".



Forţele ruse s-au retras de câteva zile din Herson după opt luni de ocupaţie, ceea ce le-a permis soldaţilor ucraineni să intre vinerea trecută în oraş.



În urmă cu două zile, Volodimir Zelenski a spus că forţele ruse au distrus infrastructura critică din oraşul Herson înainte de a-l părăsi, adăugând că autorităţile locale încep să stabilizeze oraşul.



Un convoi al Naţiunilor Unite a intrat luni în Herson, ceea ce reprezintă prima distribuire de ajutor umanitar internaţional în acest oraş, de la capturarea sa, în martie, de către trupele ruse. Într-un comunicat, ONU subliniază că Hersonul are probleme cu alimentarea cu apă şi electricitate, în centrele sanitare lipsesc medicamentele, iar centrele comerciale nu au alimente.

