Război în Ucraina, ziua 282. Macron afirmă că Occidentul va susţine în continuare Ucraina, dar speră şi la acţiuni diplomatice

Război în Ucraina, ziua 282. Preşedintele Franţe a afirmat cu ocazia întâlnirii cu omologul său american, Joseph Biden, că Occidentul va continua susţinerea militară şi umanitară pentru Ucraina, dar a exprimat speranţa că vor putea fi iniţiate acţiuni diplomatice.

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Șeful NATO: "prea devreme" pentru decizia de a muta sistemul Patriot în Ucraina

Emmanuel Macron, consideră că încă sunt "posibile" negocieri cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru oprirea războiului din Ucraina

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr: "Teoretic, nu este exclus ca Putin să folosească o armă nucleară tactică"

Joe Biden și Emmanuel Macron discută la Casa Albă războiul Rusiei în Ucraina

Rusia: "Risc enorm ca un conflict convențional între puteri atomice să degenereze într-un război nuclear"

Şeful serviciului de informaţii externe ale Rusiei (SVR), a declarat că a discutat cu directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) a SUA despre probleme nucleare şi despre Ucraina

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a afirmat joi seară, cu ocazia întâlnirii cu omologul său american, Joseph Biden, că Occidentul va continua susţinerea militară şi umanitară pentru Ucraina, dar a exprimat speranţa că, atunci când va decide Kievul, vor putea fi iniţiate acţiuni diplomatice.

"Sunt onorat să mă aflu aici, în această vizită de stat, în timpul mandatului Administraţiei dumneavoastră. Relaţia noastră istorică este construită pe angajamente reciproce. De fiecare dată când au fost în joc lucruri esenţiale şi vitale, noi am fost acolo unii pentru ceilalţi, fără niciun dubiu. În contextul situaţiei cu care ne confruntăm din februarie, (...), am condamnat clar acest război, imediat, am trecut la acţiuni pentru condamnarea războiului şi a crimelor de război comise de Rusia pe teritoriul Ucrainei şi susţinem atât armata ucraineană, în rezistenţa sa, dar şi populaţia civilă", a declarat Emmanuel Macron, potrivit agenţiei MEDIAFAX, în conferinţa de presă organizată la Casa Albă alături de preşedintele SUA, Joseph Biden.

"Vreau să mulţumesc Statelor Unite pentru natura şi amploarea asistenţei furnizate, pentru că acest război afectează teritoriul european, ne afectează pe toţi direct, iar Statele Unite au desfăşurat numeroase capabilităţi pentru a participa la efortul comun. Discuţia de astăzi ne-a permis să confirmăm iniţiativele pe care le vom avea în următoarele zile şi săptămâni pentru a intensifica ajutorul oferit trupelor ucrainene, pentru a le permite să reziste. Am stabilit să continuăm acţiunile comune pentru a ajuta şi populaţia civilă ucraineană să reziste. În momentul de faţă, efortul de război rus se concentrează asupra infrastructurii civile, au multiplicat crimele pentru a descuraja populaţia civilă şi pentru a face iarna imposibilă. De aceea, am decis să organizăm la Paris pe 13 decembrie o Conferinţă pe tema rezilienţei ucrainene şi vă mulţumesc pentru susţinere", a precizat preşedintele Franţei.

"Vrem să continuăm şi acţiunile strânse, în special cu preşedintele Volodimir Zelenski, asupra celor zece puncte care au fost propuse de el şi vreau să salut şi efortul făcut de preşedintele Zelenski, pentru a deschide o posibilă cale de pace durabilă, în timp ce conduce o rezistenţă eroică de multe luni. Eu cred că am fost mereu pe aceeaşi linie: să ajutăm Ucraina să reziste, să insistăm pentru respectarea Cartei Naţiunilor Unite, să evităm orice escaladare necontrolată a conflictului şi să acţionăm astfel încât atunci când va fi momentul oportun, când vor fi întrunite condiţiile, pentru că este teritoriul ucrainenilor, iar decizia le aparţine, noi suntem aici pentru a ajuta la construirea unei păci durabile", a subliniat Emmanuel Macron.

Anterior, preşedintele Franţei a afirmat că, în opinia sa, încă sunt "posibile" negocieri cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru oprirea războiului din Ucraina, liderul de la Paris catalogând drept "o greşeală uriaşă" invazia militară rusă. "Cred că preşedintele Putin a făcut o greşeală uriaşă prin lansarea acestui război", a declarat Emmanuel Macron într-un interviu acordat postului de televiziune american ABC News, în cursul vizitei de stat la Washington.

Preşedintele Franţei a făcut referire la Acordurile de la Minsk, din 2014, privind gestionarea conflictului separatist din estul Ucrainei. "Era un proces politic şi diplomatic cu implicarea comunităţii internaţionale. A luat singur decizia, pe baza unor idei false despre folosirea Ucrainei de către NATO pentru atacarea Rusiei, ceea ce este total greşit. Putin este la putere şi a fost de mult timp. (...) Eu cred că a făcut o greşeală uriaşă. Dacă este imposibil să revină la masa discuţiilor pentru a negocia ceva? Eu cred că încă este posibil", a precizat Emmanuel Macron. Preşedintele Franţei intenţionează să aibă o nouă conversaţie cu Vladimir Putin în următoarele zile despre războiul din Ucraina.

