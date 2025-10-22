Reacția lui Viktor Orban, după ce Trump a anunțat că nu mai vrea să se vadă cu Putin la Budapesta

Premierul Viktor Orban, alături de președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Premierul maghiar Viktor Orban a anunțat miercuri că pregătirile pentru summitul de la Budapesta dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin sunt în desfășurare, în ciuda mesajelor transmise de Casa Albă legate de anularea acestei întâlniri.

„Pregătirile pentru summitul păcii continuă. Data este încă incertă. La momentul potrivit, vom face posibilă (această întâlnire)”, a spus Orban, într-un mesaj postat pe Facebook.

Donald Trump a abandonat ideea unei întâlniri la Budapesta cu Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a refuzat ideea unei încetări a focului pe actuala linie de contact dintre trupele ruse și cele ucrainene. Trump a spus că, în acest condiții, nu vrea să „piardă timpul” cu o astfel de întrevedere.

Un oficial de la Casa Albă a anunțat, marți, că nu există niciun plan concret pentru ca Donald Trump să se vadă la o întâlnire bilaterală cu Vladimir Putin în viitorul apropiat. Anunțul vine după o discuție între Serghei Lavrov și Marco Rubio, despre care Casa Albă a susținut că a fost „productivă” dar că nu mai este nevoie de întâlnire față în față între cei doi diplomați.

„Rușii au vrut prea mult și a devenit clar pentru americani că nu se va ajunge la niciun acord pentru Trump la întâlnirea de la Budapesta”, a declarat o sursă diplomatică europeană pentru Reuters, informează publicația Moscow Times.