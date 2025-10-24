1 minut de citit Publicat la 20:35 24 Oct 2025 Modificat la 20:35 24 Oct 2025

Recunoașterea facială devine noua armă a americanilor în lupta cu imigraţia ilegală. FOTO: Getty Images

SUA vor extinde utilizarea tehnologiei de recunoaştere facială pentru a monitoriza intrările şi ieşirile cetăţenilor străini în şi din ţară, în scopul de a combate şederile după expirarea vizei şi fraudele la paşapoarte, conform Agerpres.

O reglementare nouă, care extinde un program-pilot anterior şi va intra în vigoare la 26 decembrie, le va permite autorităţilor de frontieră să le ceară cetăţenilor străini să fie fotografiaţi la aeroporturi, porturi, treceri de frontieră şi orice alte puncte de ieşire din ţară.

De asemenea, autorităţile americane pot cere şi alte date biometrice, precum amprente digitale sau ADN.

Reglementarea mai autorizează utilizarea recunoaşterii faciale în cazul copiilor sub 14 ani şi al vârstnicilor de peste 79 de ani, grupe exceptate până acum.

42% din imigranţi rămân şi după expirarea vizei

Serviciul de Cercetări al Congresului a estimat în 2023 că în jur de 42% din cei 11 milioane de imigranţi în Statele Unite au rămas ilegal în ţară după expirarea vizei.

Congresul a adoptat în 1996 o lege care obligă la crearea unui sistem automatizat de intrări-ieşiri, însă acesta nu a fost niciodată implementat pe deplin.

Serviciul de Protecţia a Frontierelor şi Vămi (CBP) utilizează deja recunoaşterea facială pentru toate intrările cu zboruri comerciale, însă doar ieşirile din anumite locaţii.

CPB estimează că un sistem biometric de intrări-ieşiri va putea fi implementat deplin la toate aeroporturile comerciale şi porturile, atât pentru intrări, cât şi pentru ieşiri, în următorii 3-5 ani.

Șocul vizelor de 100.000 de dolari al lui Trump

Președintele american Donald Trump a zguduit lumea tehnologiei, anunțând o creștere de până la 50 de ori a taxei pentru permisele de muncă pentru specialiști, la 100.000 de dolari. A urmat haosul: firmele din Silicon Valley le-au cerut angajaților să nu călătorească în afara țării, muncitorii străini au încercat să prindă zboruri în grabă, iar avocații de imigrare au lucrat peste program pentru a descifra ordinul.

Casa Albă a încercat să calmeze situația, precizând că taxa se aplică doar noilor aplicanți și doar o singură dată. Totuși, programul H-1B – criticat pentru subminarea forței de muncă americane, dar lăudat pentru atragerea de talente globale – rămâne într-un viitor incert.

Chiar și cu ajustările, politica închide practic „conducta” H-1B care, timp de trei decenii, a alimentat visul american pentru milioane de indieni și, mai important, a furnizat forța vitală de talent pentru industriile americane.

Indienii domină programul H-1B, reprezentând peste 70% din beneficiari în ultimii ani (China este a doua sursă ca mărime, cu circa 12%).