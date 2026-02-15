Rusia cere plasarea Ucrainei sub o „administrație internațională”

Ideea punerii Ucrainei sub administrație specială internațională a fost formulată prima oară de Putin în martie 2025. Foto: Profimedia Images

Rusia a reluat o idee avansată iniţial de preşedintele Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei sub o administraţie internaţională condusă de ONU, mesaj transmis duminică înaintea reluării săptămâna viitoare a negocierilor ruso-ucrainene mediate de SUA, relatează agenţia DPA, preluată de Agerpres.

Rusia este pregătită să discute cu SUA, Europa şi alte ţări despre o administraţie externă în Ucraina, a declarat agenţiei TASS vice-ministrul rus de externe Mihail Galuzin.

„Un astfel de pas ar face posibilă desfăşurarea alegerilor democratice în Ucraina, venirea la putere a unui guvern capabil cu care să poată fi semnat un tratat de pace complet, împreună cu documentele legitime asupra cooperării interstatale viitoare”, a argumentat diplomatul rus.

Această poziţie se înscrie în prezentarea de către Rusia a Ucrainei drept un stat nefuncţional şi condus de un preşedinte ilegitim, Volodimir Zelenski, al cărui mandat este expirat, dar legea marţială impusă odată cu invazia rusă permite să nu se desfăşoare alegeri atât timp cât continuă războiul.

Mai mult, Zelenski susţine că ar fi nevoie de un armistiţiu care să dureze cel puţin două luni înaintea desfăşurării oricărui scrutin, în timp ce Rusia susţine că orice armistiţiu ar permite armatei ucrainene să-şi refacă forţele.

Administraţii internaţionale de tranziţie au mai existat după încheierea conflictelor armate din Timorul de Est, Cambogia, Irak sau Kosovo. Totuşi, în Ucraina instituţiile statului sunt operaţionale