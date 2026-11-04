Rusia pune taxe uriașe pe spirtoasele din „țările neprietenoase”. Ce băuturi alcoolice sunt vizate

1 minut de citit Publicat la 19:21 04 Noi 2026 Modificat la 19:21 04 Noi 2026

Rusia menține o listă cu 49 de țări desemnate drept „neprietenoase”. FOTO: profimedia Images

Rusia a majorat la 35% taxele vamale pentru băuturile spirtoase importate din țările considerate „neprietenoase”, stabilind un tarif minim de 5 euro (5,63 dolari) pe litru, potrivit The Moscow Times, care citează Interfax.

Potrivit documentului, taxele se aplică whisky-ului, romului, ginului, lichiorurilor, brandy-ului, tincturilor și alcoolului etilic nedenaturat. Măsurile vin în contextul în care Rusia se confruntă cu un deficit bugetar uriaș.

Rusia menține o listă cu 49 de țări desemnate drept „neprietenoase”, printre care statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Marea Britanie și alte țări care au impus sancțiuni Moscovei după invadarea Ucrainei în 2022.

Aprobate pe 31 octombrie, noile taxe vor rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2027. Anterior, taxa vamală era de 20%, cu un tarif minim de 3 euro pe litru.

Potrivit Interfax, proiectul de buget al Rusiei pentru perioada 2027-2029 estimează că majorarea taxelor pentru băuturile alcoolice va aduce bugetului federal venituri suplimentare de 10 miliarde de ruble (122 de milioane de dolari) anul viitor.

Experții din industria alcoolului au declarat anterior pentru publicația Kommersant că majorarea taxelor se va reflecta, cel mai probabil, în prețurile de vânzare cu amănuntul, după epuizarea stocurilor existente.

Aceștia au avertizat, de asemenea, că, deși majorarea taxelor vamale urmărește să stimuleze cererea pentru băuturile spirtoase produse în Rusia, producătorii autohtoni ar putea înregistra totuși o creștere limitată a vânzărilor, pe fondul scăderii treptate a consumului de alcool.