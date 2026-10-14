Rusia susține că i-a acordat azil politic dictatorului Bashar al-Assad „din motive umanitare”: „Decizia e irevocabilă”

Un afiș rupt cu fostul dictator sirian Bashar al-Assad zace pe jos, în fața clădirii Ministerului de Interne, la 17 decembrie 2024, în Damasc, Siria. Foto: Getty Images

Rusia nu îl va preda autorităților de la Damasc pe fostul dictator sirian Bashar al-Assad, care după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024 a fugit la Moscova. Viceministrul rus de externe Gheorghi Borisenko a declarat că acesta a primit azil politic în Rusia „din motive umanitare”, iar decizia Rusiei este „irevocabilă”, relatează Agerpres.

„Partenerii noştri sirieni sunt pe deplin conştienţi de faptul că Rusia i-a acordat azil politic lui Bashar al-Assad din motive umanitare. Iar autorităţile actuale de la Damasc înţeleg că această decizie a Rusiei este irevocabilă”, a afirmat diplomatul într-un interviu acordat postului de televiziune RTVI.

Borisenko a adăugat că Rusia dezvoltă o relaţie pozitivă cu noile autorităţi siriene, amintind că actualul preşedinte sirian, Ahmed al Sharaa, a vizitat deja Moscova de două ori, iar dialogul continuă şi la nivelul miniştrilor de externe.

„Dialogul nostru politic se desfăşoară într-un ritm destul de intens. Cooperarea economică este oarecum în impas, dar sperăm că (... ) relaţiile noastre economice vor începe, de asemenea, să avanseze rapid”, a mai spus el.

Prima vizită a lui Al Sharaa în Rusia a avut loc în octombrie 2025, la aproape un an după răsturnarea lui Bashar al-Asad de la putere, aliat al Rusiei, şi fuga acestuia la Moscova.

La începutul lunii septembrie, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) a dezvăluit că regimul Assad construia un reactor nuclear configurat pentru producerea de material fisionabil care ar fi putut fi folosit în arme nucleare.

Un tribunal sirian i-a condamnat la moarte, în lipsă, pe fostul președinte Bashar al-Assad și pe fratele său mai mic, Maher al-Assad. Cei doi au fost găsiți vinovați de crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului sirian, care a durat 14 ani și a provocat moartea a aproximativ 500.000 de persoane.

Bashar al-Assad și fratele său, Maher, au fugit în Rusia după ce forțele insurgente au intrat în Damasc, în decembrie 2024.