Rușii au atacat Kievul cu rachete balistice. Ucrainenii acuză că iar nu au fost avertizați de SUA, în ciuda declarațiilor lui Zelenski

Rușii au atacat Kievul cu rachete balistice. Ucrainenii acuză că iar nu au fost avertizați de SUA, în ciuda declarațiilor lui Zelenski. FOTO: Colaj foto Serviciul de Urgenta Ucraina

Rusia a lovit Kievul cu rachete balistice luni dimineață, iar o tânără de 21 de ani a murit și opt persoane au fost rănite. Potrivit serviciilor de urgență ucrainene și unui jurnalist care citează surse din Ucraina, Kievul nu a primit nici de această dată o avertizare din partea Statelor Unite, scrie Kyiv Post.

Atacul a avariat stația de metrou Cernihivska, la suprafață, iar resturile căzute au afectat și o gară.

În raionul Solomianskîi, fragmente de rachetă au lovit primul etaj al unui bloc cu 25 de etaje și au căzut peste o clădire medicală. O altă lovitură a fost semnalată la o clădire nerezidențială din raionul Dniprovskîi.

Jurnalistul Alex Raufoglu a scris, citând surse ucrainene, că partenerii Kievului nu au trimis din nou nicio avertizare înaintea atacului. Corespondentul Kyiv Post din Solomianskîi a confirmat că exploziile s-au auzit înainte ca sirenele să pornească, alerta aeriană fiind dată abia la câteva minute după.

Aceste informații contrazic declarațiile lui Volodimir Zelenski, care anunțase că SUA au reluat schimbul de informații militare cu Ucraina, după ce îl opriseră pentru o perioadă. Duminică, 18 octombrie, într-un interviu pentru emisiunea "Meet the Press" de la NBC, Zelenski a spus că, după o perioadă tensionată cu Washingtonul, schimbul de informații funcționează din nou. El speră ca discuțiile cu oficialii americani să aibă loc în săptămâna următoare.

Deocamdată nu se știe dacă lipsa avertizării arată o problemă mai mare în cooperarea cu SUA sau doar faptul că nu au existat informații despre acest atac.

Disputa privind loviturile asupra rafinăriilor rusești

În trecut, Statele Unite avertizau Ucraina despre lansările de rachete balistice. Astfel, oamenii aveau câteva minute în plus să ajungă la adăpost, iar apărarea antiaeriană avea timp să se pregătească.

Schimbul de informații a fost suspendat temporar din cauza unor dezacorduri între Washington și Kiev privind țintele pe care Ucraina le poate lovi și condițiile unui posibil armistițiu.

Pe 15 octombrie, The Washington Post a scris că oficiali americani au avertizat Ucraina că SUA vor opri imediat schimbul de informații dacă armata ucraineană continuă să lovească rafinăriile și fabricile petrochimice din Rusia.

Mesajul a fost transmis oficial ambasadei Ucrainei la Washington, în contextul "armistițiului energetic" anunțat unilateral de Donald Trump. Administrația americană amenințase deja că ar putea opri cooperarea și ar putea bloca armele americane cumpărate de europeni pentru Ucraina, dacă Kievul nu renunță la atacurile asupra infrastructurii energetice rusești. Sursele americane citate de The Washington Post au spus că schimbul de informații nu a fost oprit complet, dar au recunoscut că unele date au fost restricționate.

Înainte ca cooperarea să fie reluată, Zelenski a spus că Ucraina nu a primit avertizări despre rachetele lansate spre Kiev timp de două nopți la rând. În acele nopți, atacurile au avariat instalații energetice importante și au lăsat orașul fără curent și apă.

Zelenski a numit presiunile Washingtonului o "încercare de a forța Ucraina să capituleze".

Rusia intensifică atacurile înaintea iernii

Din septembrie, Rusia atacă tot mai des Kievul, atât noaptea, cât și ziua. Alertele repetate, întreruperile de curent și apă și loviturile din apropierea zonelor rezidențiale pun o presiune tot mai mare pe capitală, pe măsură ce se apropie iarna.

Deși Donald Trump a propus un armistițiu energetic, Rusia a continuat să lovească infrastructura energetică ucraineană. Pe 14 octombrie, Ministerul rus al Apărării a anunțat atacuri asupra a cinci obiective energetice din Kiev și împrejurimi, precum centrala termoelectrică Darnița, centralele nr. 5 și nr. 6 din Kiev, centrala Tripilska și substația electrică Kiev.

Zelenski avertizase că Rusia vrea să intensifice atacurile asupra marilor orașe ucrainene și să le izoleze de restul țării.

Înalți oficiali ucraineni au declarat pentru The Economist că Moscova vrea să paralizeze Kievul înainte de iarnă și să destabilizeze politic Ucraina. Potrivit acestora, Vladimir Putin a ordonat personal atacuri asupra obiectivelor civile din capitală.