Ruşii care au luptat împotriva Ucrainei ar putea primi interdicţie de intrare în UE: “Prezintă un risc general de infracţiuni"

Măsura i-ar viza pe cei aproape 1,5 milioane de cetăţeni ruşi care au participat la operaţiuni de luptă începând din 2022. FOTO Profimedia Images

Rușii care au participat la invazia Ucrainei ar putea primi interdicția de a intra pe teritoriul Uniunii Europene, potrivit unui propuneri făcută de ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, conform dpa, citată de Agerpres.

Măsura i-ar viza pe cei aproape 1,5 milioane de cetăţeni ruşi care au participat la operaţiuni de luptă începând din 2022. Aproximativ 640.000 de ruși sunt încă desfăşuraţi activ pe front.

La o reuniune a UE de la Bruxelles, joi, Tsahkna a declarat că există informaţii conform cărora mulţi soldaţi ruşi doresc să vină în UE după un posibil sfârşit al războiului.

Acest lucru ar fi imposibil de explicat cetăţenilor, a spus ministrul estonian. "Sunt oameni foarte periculoşi", a subliniat el.

"Posibila lor intrare şi prezenţă în UE nu numai că prezintă un risc general de infracţiuni violente, ci reprezintă şi un vector major pentru infiltrarea crimei organizate, a mişcărilor extremiste şi a operaţiunilor statale ostile în întreaga Europă", scriu autorii.

Foştii luptători sunt, de asemenea, deosebit de uşor de recrutat pentru serviciile de informaţii ruseşti.

Ministrul eston al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat în 2025 că Rusia va continua să rămână o amenințare în creștere și după o eventuală încheiere a războiului din Ucraina

"Desigur, cu toții ne dorim ca războiul să se încheie. Dar înțelegem, de asemenea, că cei aproximativ 800.000 de soldați ruși desfășurați în prezent în Ucraina nu se vor întoarce acasă, pur şi simplu, ca să trăiască dintr-un salariu de 200 de euro pe lună”, a avertizat ei atunci.

Teama că soldații ruși ar putea fi recrutați de serviciile secrete

Propunerea subliniază, de asemenea, că există deja o legătură în Rusia între foştii luptători şi creşterea violenţei. Mulţi repatriaţi au comis infracţiuni grave, numărul total atingând un maxim al ultimilor 15 ani în prima jumătate din 2025.

Până la 180.000 de prizonieri condamnaţi au fost recrutaţi direct pentru unităţi militare speciale.

Până la sfârșitul celui de-al patrulea an al războiului din Ucraina, pierderile armatei ruse ajunseseră la 1,198 milioane de oameni, conform estimărilor experților de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington. De asemenea, ritmul avansării militare rusești în Ucraina a devenit cel mai lent din ultimii peste 100 de ani de război modern.

Forțele Armate ucrainene au pierdut între 500.000 și 600.000 de soldați, inclusiv până la 140.000 de morți, conform estimărilor CISC. Pierderile combinate ale ambelor armate au ajuns la 1,8 milioane, iar până în primăvară vor ajunge la 2 milioane, prevăd experții centrului.