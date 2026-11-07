Scandal uriaș în Ucraina între Zelenski și Kliciko. Președintele îi reproșează primarului că nu a pregătit Kievul pentru iarnă

3 minute de citit Publicat la 20:23 07 Noi 2026 Modificat la 20:23 07 Noi 2026

Tensiunile se intensifică la Kiev, în timp ce autoritățile își pasează responsabilitatea pentru criza energetică din capitala Ucrainei. Locuitorii se confruntă cu întreruperi prelungite ale alimentării cu energie electrică și apă, temperaturile sunt în scădere, iar atacurile rușilor asupra sistemului energetic continuă, relatează Kyiv Independent.

Compania municipală de termoficare din Kiev, Kyivteploenergo, a acuzat poliția că face presiuni asupra sa și că a confiscat documente importante privind planul de creștere a rezistenței infrastructurii energetice a capitalei, pe 6 noiembrie. Într-o declarație publică, Kyivteploenergo a anunțat că poliția a făcut percheziții la sediul companiei și la domiciliile mai multor angajați. Compania nu a oferit detalii despre motivele perchezițiilor.

„Kyivteploenergo consideră că perchezițiile desfășurate în aceste circumstanțe ar putea indica existența unor presiuni politice”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul companiei. „Situația este deosebit de gravă în perioada pregătirilor pentru pornirea sistemului de încălzire pentru milioane de locuitori ai Kievului”.

Aproximativ în același timp cu publicarea declarației Kyivteploenergo, administrația municipală din Kiev a susținut public acuzațiile companiei și a insistat asupra importanței relatării perchezițiilor în presă. În replică, procuratura din Kiev a respins atât acuzațiile administrației municipale, cât și pe cele ale Kyivteploenergo.

Poliția nu a confiscat niciun document și nici nu a făcut percheziții la sediile Kyivteploenergo, a transmis Procuratura pe Telegram. În schimb, anchetatorii investighează doi angajați ai companiei într-un posibil caz de corupție.

„Acțiunile de anchetă au fost desfășurate în baza unor mandate judecătorești, exclusiv la domiciliile a doi angajați ai Kyivteploenergo și ale unor angajați ai firmelor contractante, în cadrul unei investigații privind posibila deturnare și însușire ilegală de fonduri bugetare prin umflarea prețurilor materialelor folosite în lucrările de construcție”, a transmis Procuratura.

Probleme de corupție

De-a lungul războiului, autoritățile au descoperit numeroase cazuri de deturnare de fonduri, în special în sectorul energetic. Anul trecut, autoritățile anticorupție au descoperit o amplă schemă de mită și comisioane ilegale la compania nucleară de stat Energoatom, în care erau implicați oficiali de rang înalt din administrația prezidențială.

Perchezițiile la domiciliile angajaților Kyivteploenergo au loc în timp ce președintele Volodimir Zelenski a criticat din nou autoritățile locale din Kiev pentru că nu au pregătit capitala la timp pentru iarnă.

Pe parcursul anului, Zelenski a atras în repetate rânduri atenția că implementarea planului de protejare a infrastructurii energetice a Kievului, anunțat inițial în martie, era în întârziere.

„Problemele de la Kiev sunt foarte grave. Practic, aceasta este consecința neîndeplinirii, la nivel municipal, a deciziilor privind pregătirea pentru iarnă, la care se adaugă această operațiune a Rusiei împotriva sistemului energetic ucrainean”, a scris Zelenski pe rețelele sociale, pe 6 noiembrie.

Autoritățile municipale din Kiev și guvernul central și-au atribuit reciproc responsabilitatea pentru deteriorarea situației infrastructurii energetice a capitalei înaintea iernii.

Potrivit unor persoane din sectorul energetic ucrainean, care au discutat, anterior, cu Kyiv Independent despre pregătirile pentru sezonul rece, guvernul a anunțat planurile de creștere a rezistenței infrastructurii energetice fără să asigure fondurile necesare pentru finalizarea lor.

Din această cauză, numeroase regiuni, inclusiv Kievul, nu au reușit să se pregătească corespunzător pentru sezonul rece, au explicat sursele.

Vechiul conflict Zelenski-Kliciko

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, aflat de multă vreme într-un conflict public cu Zelenski, a declarat, însă, că guvernul a întârziat aproape șase luni aprobarea planului energetic al capitalei ucrainene.

Potrivit primarului, disputele privind finanțarea și implementarea au făcut ca planul să fie aprobat abia la începutul lunii august, cu numai o lună înainte de venirea toamnei.

„Cântecelul guvernului central, potrivit căruia Kievul se află în cea mai proastă situație, manipulările și minciunile permanente nu duc la nimic bun”, a scris Kliciko pe Telegram, pe 6 noiembrie.

„Pentru că, încercând să scape de Kliciko prin orice mijloace, creând permanent obstacole și refuzând să ajute capitala, guvernul central distruge, de fapt, Kievul”, a adăugat primarul, sugerând că Zelenski folosește criza pentru a-l discredita și a-i slăbi poziția de rival politic. Pentru locuitorii Kievului, disputele dintre autorități nu aduc, însă, nicio îmbunătățire.

În timp ce capitala ucraineană se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică ce durează zile întregi, locuitori nemulțumiți au blocat o stradă în semn de protest în dimineața zilei de 6 noiembrie, potrivit Radio Svoboda.

O femeie a declarat pentru postul de radio că, în ultimele trei zile, a beneficiat de energie electrică timp de numai o oră.

În condițiile în care majoritatea locuitorilor Kievului se așteaptă la încă o iarnă dificilă, fără electricitate și încălzire, unii dintre cei care își permit au început să părăsească orașul, mutându-se în alte regiuni ale Ucrainei sau chiar în străinătate.