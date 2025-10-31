Sentință finală în cazul incendiului din hotelul din Turcia în care au murit 78 de oameni: 11 persoane au primit închisoare pe viață

Ancheta a dezvăluit că alarma incendiului de la Grand Kartal, hotel de lux din staţiunea de ski Kartalkaya, nu funcţionase în noaptea tragediei. Foto: colaj capturi X

Unsprezece persoane au fost condamnate la pedepse cu închisoare pe viaţă pentru incendiul care a avut loc în ianuarie 2025 într-un hotel de lux din Turcia, în care au murit 78 de persoane, între care 34 de copii. Printre cei condamnaţi se numără proprietarul, directorul şi membrii consiliului de administraţie ai hotelului, ancheta dezvăluind foarte multe abateri de la normele de securitate, relatează Agerpres.

Un adjunct al primarului din Bolu şi şeful pompierilor din oraş au primit de asemenea pedepse cu închisoare pe viaţă.

Tribunalul urmează să detalieze pedepsele.



În total, 32 de persoane, dintre care 20 aflate în detenţie provizorie, au compărut în cursul procesului, unde apropiaţi ai victimelor au afişat chipurile acestora în exteriorul unei săli de sport recheziţionate pentru a găzdui dezbaterile.

Alarma de incendiu nu a funcționat

Ancheta a dezvăluit că alarma incendiului de la Grand Kartal, hotel de lux din staţiunea de ski Kartalkaya, nu funcţionase în noaptea tragediei şi că unele dintre instalaţiile sale de gaz nu corespundeau normelor.



„Aveam inspecţii regulate. Nu autorizam nici măcar focurile de artificii în faţa hotelului în timpul nunţilor pentru a împiedica să moară păsări”, s-a apărat în timpul procesului Halit Ergul, proprietarul Grand Kartal, condamnat pe viaţă şi care a dat vina pe furnizorul de gaz.



Supravieţuitori şi apropiaţi ai victimelor au compărut în faţa instanţei, adesea în lacrimi, oferind fiecare propria relatare a incendiului care a izbucnit în restaurantul hotelului cu puţin timp înainte de ora 03:30 în timpul nopţii de 21 ianuarie.



„Mă duc la cimitir în fiecare dimineaţă. Niciun psiholog nu poate vindeca o asemenea durere”, a spus marţi Hilmi Altin, care şi-a pierdut soţul şi fiica de nouă ani în acea noapte, potrivit relatării din mai multe media.



Familii întregi au murit în hotel, a cărui faţadă înnegrită a fost pe prima pagină a presei mondiale. De asemenea, 137 de persoane au fost rănite în acel incendiu.

Faptul că 34 dintre victime au fost copii a provocat emoții puternice, iar furia a fost alimentată de acuzațiile de neglijență anunțate de autorități.