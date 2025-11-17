Serghei Lavrov apare în public pentru prima dată în trei săptămâni. Imaginile postate de MAE rus

Serghei Lavrov nu a mai participat la niciun eveniment public de la vizita sa la Minsk în 28 octombrie. Foto: captură video MAE rus/X

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care nu a mai participat la niciun eveniment public din 28 octombrie, s-a întâlnit luni la Moscova cu omologul său indian, Subrahmanyam Jaishankar. Imagini cu întrevederea au fost publicate de Ministerul de Externe al Federației Ruse pe rețeaua socială X și vin după câteva săptămâni de speculații privind o presupusă cădere în dizgrație a șefului diplomației ruse în fața liderului Vladimir Putin, relatează Agerpres.

Lavrov, care nu a mai participat la niciun eveniment public de la vizita sa la Minsk în 28 octombrie, l-a întâmpinat pe ministrul indian la casa de recepţii a Ministerului rus de Externe. Șeful diplomației ruse a menționat că este a şasea întâlnire între cei doi în acest an.

În imaginile postate de MAE rus pe rețeaua socială X, Serghei Lavrov îl întâmpină pe omologul său din India, cei doi își strâng mâna, fac o fotografie împreună, iar apoi ministrul rus întâmpină restul delegației indiene.

#VideoOfTheDay



? Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov greets Foreign Minister of India Dr Subrahmanyam Jaishankar at the Russian MFA Reception House in Moscow ahead of talks earlier today



???? #RussiaIndia #DruzhbaDostihttps://t.co/QNQvN8lzxR pic.twitter.com/trScxhppoD — MFA Russia ?? (@mfa_russia) November 17, 2025



„Vizita dumneavoastră este foarte oportună, având în vedere summitul ruso-indian care va avea loc în capitala Indiei peste doar trei săptămâni, luna viitoare”, a declarat Lavrov.



Şeful diplomaţiei ruse a profitat de ocazie pentru a sublinia „dialogul politic intens” între Moscova şi New Delhi, precum şi cooperarea dintre cele două ţări în cadrul diferitelor platforme internaţionale.



Jaishankar, la rândul său, a salutat oportunitatea de a discuta despre conflictele internaţionale cu omologul său rus şi a indicat că vor aborda în special războiul din Ucraina.

? #LIVE: Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov and Minister of External Affairs of the Republic of India Dr Subrahmanyam Jaishankar commence talks in Moscow https://t.co/QgHyjQ05Fs — MFA Russia ?? (@mfa_russia) November 17, 2025

Cu câteva ore înainte, Serghei Lavrov avusese o conversaţie la telefon cu ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi. Într-o postare pe X, MAE rus a precizat că cei doi au vorbit despre chestiuni regionale, coordonarea înainte de Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, dar și despre parteneriatul strategic Rusia-Iran.

????? On November 17, Foreign Ministers of Russia & Iran spoke over the phone.



Discussed topics:

▪️ regional issues, incl. Afghanistan-Pakistan track;

▪️ Israeli-Palestinian settlement;

▪️ coordination ahead of the #IAEA Board session;

▪️ #RussiaIran strategic partnership. pic.twitter.com/8v6GNLO8Q3 November 17, 2025



Săptămâna trecută, ministrul rus de Externe, căruia unele media i-au atribuit responsabilitatea pentru anularea summitului dintre liderii Rusiei şi SUA de la Budapesta, a ţinut o videoconferinţă de presă neaşteptată.



Cu acea ocazie, Lavrov, care se află la conducerea diplomaţiei ruse din 2004, a adoptat un ton conciliant faţă de Casa Albă.



Speculaţiile privind posibila sa cădere în dizgraţie au apărut după ce Lavrov nu a participat, în urmă cu peste două săptămâni, la reuniunea extraordinară a Consiliului de Securitate al Rusiei, convocat de preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre reluarea testelor nucleare de către Moscova.



În plus, s-a aflat că Lavrov nu va conduce delegaţia rusă la summitul G20 care va avea loc la sfârşitul lunii în Africa de Sud.



În ultimii ani, şeful diplomaţiei ruse a participat întotdeauna la evenimentele internaţionale, inclusiv la recenta Adunare Generală a ONU, în locul lui Vladimir Putin.