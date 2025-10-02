Situație de urgență la Cernobîl, după ce rușii au bombardat centrala nucleară. „O amenințare globală”

Publicat la 07:41 02 Oct 2025

Autoritățile ucrainene au declarat stare de urgență la centrala nucleară Cernobîl. Foto: Getty Images

Bombardamentele rușilor au întrerupt alimentarea cu energie electrică a structurii care izolează reactorul distrus de la Cernobîl, a anunțat Ministerul Energiei de la Kiev. Autoritățile ucrainene au declarat stare de urgență.

„Din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurilor energetice din regiunea Kiev, a fost declarată o situaţie de urgenţă în instalaţiile centralei nucleare de la Cernobîl”, a anunţat Ministerul Energiei din Ucraina pe Telegram.

„În urma supraîncărcării, noul înveliş de siguranţă, o instalaţie cheie care izolează al patrulea reactor distrus al centralei nucleare de la Cernobîl şi împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, a precizat ministerul, adăugând că specialiştii se străduiesc să restabilească curentul electric.

Ministerul nu a precizat care ar fi consecinţele întreruperii alimentării cu energie electrică.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat miercuri Rusia că reprezintă o „ameninţare globală”, după bombardamentul rusesc.

„Fiecare zi în care Rusia prelungeşte războiul, refuză să pună în aplicare un armistiţiu cuprinzător şi fiabil şi continuă să atace toate siturile noastre energetice - inclusiv pe cele esenţiale pentru siguranţa centralelor nucleare şi a altor instalaţii nucleare - reprezintă o ameninţare globală”, a scris Zelenski pe Facebook, potrivit AFP și Agerpres.