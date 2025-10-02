Antena 3 CNN Externe Situație de urgență la Cernobîl, după ce rușii au bombardat centrala nucleară. „O amenințare globală”

Situație de urgență la Cernobîl, după ce rușii au bombardat centrala nucleară. „O amenințare globală”

I.C.
<1 minut de citit Publicat la 07:41 02 Oct 2025 Modificat la 07:41 02 Oct 2025
GettyImages-471561567
Autoritățile ucrainene au declarat stare de urgență la centrala nucleară Cernobîl. Foto: Getty Images

Bombardamentele rușilor au întrerupt alimentarea cu energie electrică a structurii care izolează reactorul distrus de la Cernobîl, a anunțat Ministerul Energiei de la Kiev. Autoritățile ucrainene au declarat stare de urgență.

„Din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurilor energetice din regiunea Kiev, a fost declarată o situaţie de urgenţă în instalaţiile centralei nucleare de la Cernobîl”, a anunţat Ministerul Energiei din Ucraina pe Telegram.

„În urma supraîncărcării, noul înveliş de siguranţă, o instalaţie cheie care izolează al patrulea reactor distrus al centralei nucleare de la Cernobîl şi împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, a precizat ministerul, adăugând că specialiştii se străduiesc să restabilească curentul electric.

Ministerul nu a precizat care ar fi consecinţele întreruperii alimentării cu energie electrică.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat miercuri Rusia că reprezintă o „ameninţare globală”, după bombardamentul rusesc.

„Fiecare zi în care Rusia prelungeşte războiul, refuză să pună în aplicare un armistiţiu cuprinzător şi fiabil şi continuă să atace toate siturile noastre energetice - inclusiv pe cele esenţiale pentru siguranţa centralelor nucleare şi a altor instalaţii nucleare - reprezintă o ameninţare globală”, a scris Zelenski pe Facebook, potrivit AFP și Agerpres.

