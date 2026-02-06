Soarta mașinilor diesel și pe benzină în Canada: A fost anulată obligația ca toate mașinile vândute să fie electrice până în 2035

2 minute de citit Publicat la 09:07 06 Feb 2026 Modificat la 09:07 06 Feb 2026

Prim-ministrul canadian a anulat joi obligativitatea ca toate vehiculele vândute în Canada să fie electrice până în 2035. FOTO: Hepta

Prim-ministrul canadian Mark Carney a anulat joi obligativitatea ca toate vehiculele vândute în Canada să fie electrice până în 2035, marcând o nouă retragere de la măsurile axate pe emisii și climă. În același timp, Carney a alocat și fonduri pentru a stimula producția de vehicule electrice, în încercarea de a stimula industria auto canadiană afectată de tarifele americane, potrivit France 24.

Anunțul a marcat o altă abatere de la politicile susținute de predecesorul său, axat pe climă, Justin Trudeau, dar Carney a declarat că dorește să stimuleze producția de vehicule electrice, consolidând în același timp industria auto canadiană afectată de tarifele americane. Donald Trump a ameninţat recent că va impune noi tarife pentru industria canadiană.

De la înlocuirea lui Trudeau anul trecut, Carney a anulat, de asemenea, taxa pe carbon impusă de fostul lider gospodăriilor individuale și a avansat planuri de construire a unei noi conducte de petrol din Alberta până la coasta Pacificului - înfuriind grupurile de mediu.

Întrebat joi dacă încă consideră Canada un lider în lupta împotriva schimbărilor climatice, Carney a răspuns: „Absolut”.

El a subliniat că politicile sale climatice se vor concentra pe „rezultate și soluții”.

Trudeau adoptase o legislație care impunea ca 20% din vehiculele vândute în acest an să fie electrice, cu o țintă de 60% până în 2030 – repere care au fost criticate de producătorii auto.

Deși a renunțat la aceste mandate, Carney a subliniat că puterea viitoare a industriei auto canadiene necesită o tranziție către vehicule electrice.

„Știm încotro se îndreaptă industria auto. Vom sprijini această tranziție”, a declarat el reporterilor.

Noul obiectiv: 75% vânzări de vehicule electrice până în 2035

Carney a spus că obiectivul său este de 75% vânzări de vehicule electrice până în 2035 și de 90% până în 2040.

Pentru a ajunge acolo, a alocat 3 miliarde de dolari canadieni (2,2 miliarde de dolari americani) „pentru a ajuta industria auto să se adapteze, să crească și să se diversifice pe noi piețe”, a precizat biroul său într-un comunicat.

Carney a declarat că obiectivul său este de a poziționa „Canada pentru a deveni un lider mondial în producția de vehicule electrice (EV)”.

La baza strategiei stătea nevoia de a pregăti sectorul canadian pentru un viitor în care sectorul auto nord-american, extrem de integrat, este transformat de tarifele americane, a spus Carney.

„Mașina medie este construită din piese care traversează granița noastră de până la opt ori înainte de a ajunge în showroom-ul”, a adăugat el, avertizând în același timp: „Această relație comercială care odată era un mare punct forte a devenit acum o vulnerabilitate serioasă.”

De asemenea, amintim că Executivul UE a propus în decembrie eliminarea interdicției privind motoarele cu ardere internă din 2035.