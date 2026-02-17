„Șocul tehnologic al Chinei abia începe”. Monopolul SUA asupra AI este amenințat de Beijing

China ajunge rapid din urmă SUA în cursa înarmării AI, dezvoltând modele extrem de avansate alimentate de cipuri produse intern. Foto: Getty Images

Avansul rapid al Chinei în domeniul inteligenței artificiale amenință să zdruncine dominația Statelor Unite pe piață. Un analist a avertizat că a doua economie a lumii pregătește un șoc tehnologic, iar în maxim zece ani, cea mai mare parte a lumii va funcționa cu ajutorul tehnologiei chineze, relatează CNBC.

Rory Green, economist-șef pentru China la TS Lombard și director al cercetării pentru Asia, a declarat luni pentru „Squawk Box Europe” de la CNBC că „monopolul perceput” al Americii asupra tehnologiei și AI a fost spart de China.

„Cred că șocul tehnologic al Chinei abia începe. Nu este vorba doar despre AI, DeepSeek și vehicule electrice. China urcă foarte rapid pe lanțul valoric... Este pentru prima dată în istorie când o economie de piață emergentă este în fruntea științei și tehnologiei”, a spus Green într-o discuție cu Steve Sedgewick și Ben Boulos de la CNBC.

Cum a recuperat China decalajul tehnologic

China combină tehnologie la nivel de piață dominantă cu costuri de producție specifice piețelor emergente, susținute de lanțul său masiv de aprovizionare, a spus Green. El a adăugat că, avându-l pe Xi Jinping ca pe un „tech bro” care aruncă bani în aceste sectoare, rezultă un amestec puternic ce accelerează foarte rapid povestea tehnologică a Chinei.

Într-adevăr, Beijingul a lansat discret anul trecut un fond național pentru AI de 60,06 miliarde de yuani (8,69 miliarde de dolari) și are o inițiativă numită „AI+”, prin care tehnologia va fi integrată în întreaga economie, industrie și societate.

China ajunge rapid din urmă SUA în cursa înarmării AI, dezvoltând modele extrem de avansate alimentate de cipuri produse intern, în special prin clustere masive de cipuri Huawei și energie abundentă, la cost redus.

În timp ce gigantul american de cipuri Nvidia este considerat standardul de aur pentru semiconductorii folosiți la antrenarea modelelor AI, Huawei reduce diferența prin utilizarea unor volume mai mari de cipuri și prin folosirea energiei mai ieftine pentru a scala puterea de calcul.

Green de la TS Lombard a explicat că s-ar putea forma cu ușurință o „sferă tehnologică chineză”, deoarece ofertele tehnologice cu cost redus ale celei de-a doua economii ca mărime din lume pot fi mai atractive pentru economiile în curs de dezvoltare.

„China este un partener comercial principal pentru cea mai mare parte a lumii, în special pentru economiile emergente și de frontieră. Ce se întâmplă dacă acest lucru se repetă și în tehnologie?”, a spus Green.

Economiile în curs de dezvoltare care nu au probleme de securitate națională cu China au de ales între „tehnologie chineză ieftină, Huawei, baterii 5G, panouri solare, AI, probabil și finanțare ieftină în RMB” sau „alternative americane și europene scumpe”, a spus el.

„Pentru aceste economii, cred că alegerea este destul de simplă și s-ar putea ajunge ușor la o lume în care poate cea mai mare parte a populației globului va funcționa pe un stack tehnologic chinezesc în următorii cinci până la zece ani”, a adăugat el.

În plus, Demis Hassabis, CEO-ul Google DeepMind, unul dintre cele mai importante laboratoare AI din lume, a declarat pentru CNBC în ianuarie că modelele AI chineze ar putea fi la doar „câteva luni” în urma rivalilor din SUA și Occident și sunt mai aproape de aceste capabilități decât „probabil credeam acum unul sau doi ani”.

Replica americanilor: investiții uriașe

Amazon, Microsoft, Meta și Alphabet au anunțat recent cheltuieli de capital de până la 700 de miliarde de dolari pentru AI în acest an, ceea ce a ridicat îngrijorări privind randamentele și a dus la ștergerea a 1 trilion de dolari din capitalizarea bursieră a giganților tehnologici. Unele acțiuni și-au mai redus între timp pierderile.

Karim Moussalem, director de investiții la Selwood Asset Management, a declarat că există multă „neliniște în jurul excepționalismului american”, mai ales după vânzările masive din sectorul software american de la începutul acestei luni.

„Când mă gândesc la capex-ul (giganților tehnologici n.red), vedem o cursă în plină desfășurare și foarte mulți bani cheltuiți, iar din ce în ce mai multe semne de întrebare apar în legătură cu faptul că toate aceste investiții vor genera randamente semnificative.

Cred că asta alimentează marele semn de întrebare despre SUA versus China și dacă SUA va câștiga această cursă. Dar, pentru moment, se cheltuie foarte mult capital, de fapt mult mai mult decât se aștepta acum câteva luni, și apar din ce în ce mai multe semne de întrebare legate de rentabilitatea investiției”, a spus Moussalem.