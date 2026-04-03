Spania denunţă ingerinţa SUA în cazul Noelia, tânăra care a fost eutanasiată la cerere, și îi cere lui Trump să nu „își mai bage nasul”

1 minut de citit Publicat la 09:29 03 Apr 2026 Modificat la 09:29 03 Apr 2026

Ministra sănătății spaniol, Monica Garcia, stânga, Noelia Castillo Ramos, dreapta. Sursa foto: Colaj Hepta/ Captură Antena 3 via X

Ministrul spaniol al Sănătăţii, Monica Garcia, a denunţat joi „ingerinţa” Statelor Unite, după ce un oficial american a cerut o anchetă privind eutanasia unei femei a cărei luptă juridică cu tatăl ei a stârnit indignare, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Noelia Castillo, în vârstă de 25 de ani, paraplegică, a fost eutanasiată săptămâna trecută în Spania, una dintre puţinele ţări care permit acest lucru în baza unei legi adoptate în 2021 cu criterii stricte.

Iniţial, ea solicitase eutanasia asistată în 2024, după ce a devenit paraplegică în urma unei tentative de suicid în 2022, când a sărit de la etajul cinci al unei clădiri.

Dar contestaţia tatălui ei a blocat eutanasia. El a susţinut că fiica sa nu îndeplinea cerinţele legale, în special în ceea ce priveşte capacitatea mentală şi suferinţa fizică sau psihologică insuportabilă.

Aceste obiecţii au dus la o lungă luptă juridică, o premieră în Spania, care s-a încheiat în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a respins apelul tatălui.

Miercuri, Riley Barnes, secretar de stat adjunct pentru drepturile omului din SUA, a declarat că este „imperativ ca autorităţile să investigheze acest caz tragic”. „Fiecare viaţă este sacră. Noelia a fost abandonată. Nu ne putem permite să o abandonăm din nou”, a scris Barnes pe X.

Ministrul sănătății spaniol: „Trump să înceteze să alimenteze agenda extremistă internaţională băgându-şi nasul în orice”

Joi, ministrul sănătăţii spaniol, Monica Garcia, membră a stângii radicale, a răspuns pe reţelele de socializare: „Nu vom permite ca dezinformarea să alimenteze ingerinţa”.

„Spania este o ţară serioasă şi suverană, cu unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume, o legislaţie care garantează drepturile, comitete clinice profesionale şi sprijinul Curţii Europene a Drepturilor Omului”, a afirmat ea.

Reacţionând la ştirile de presă conform cărora Statele Unite ar urma să investigheze cazul, Garcia l-a criticat şi pe preşedintele Donald Trump pe X miercuri, îndemnându-l să „înceteze să alimenteze agenda extremistă internaţională băgându-şi nasul în orice”.

O anchetă AFP a dezvăluit o creştere bruscă a dezinformării pe reţelele de socializare cu privire la eutanasie, punând sub semnul întrebării în mod eronat eligibilitatea Noelei, acuzând statul spaniol că a „abandonat-o” sau făcând o legătură între această procedură şi de donarea de organe.

Statele Unite şi guvernul de stânga al Spaniei s-au confruntat în mod repetat de la revenirea la putere a lui Donald Trump, în special pe tema creşterii cheltuielilor NATO pentru apărare şi a războiului israeliano-american împotriva Iranului.