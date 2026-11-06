Spania numeşte ameninţările cu bombă asupra avioanelor din Europa "agresiune hibridă". Avertismentul ministrului de Externe

1 minut de citit Publicat la 19:42 06 Noi 2026 Modificat la 20:19 06 Noi 2026

Spania numeşte ameninţările cu bombă asupra avioanelor din Europa "agresiune hibridă". Avertismentul ministrului de Externe. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Afacerilor Externe al Spaniei, Manuel Albares, a declarat vineri că valul de ameninţări cu bombă care vizează aeronave reprezintă un atac asupra democraţiei europene al unor forţe autocratice, relatează dpa, conform Agerpres. "Există actori în lume care acţionează în acest mod pentru a slăbi Europa. Acest lucru îi îngrijorează pe cei care vor să se întoarcă la legea celui mai puternic", a menţionat ministrul spaniol de Externe.

Printre zborurile care au primit vineri amenințări cu bombă s-a numărat și cursa TAROM Praga-București; aeronava, cu 102 pasageri la bord, a transmis codul de urgență 7700.

"Este clar că nu este o coincidenţă", a declarat el pentru canalul spaniol RTVE, vorbind despre "o tentativă de agresiune hibridă şi război psihologic".

Manuel Albares nu a numit nicio ţară, dar cercurile occidentale de securitate de obicei acuză Rusia, Iranul, Coreea de Nord sau chiar China când se fac astfel de acuzaţii.

Ministrul spaniol de Externe a mai spus că recentele atacuri cibernetice asupra platformelor digitale şi a sistemelor de refrigerare din supermaketuri se potrivesc de asemenea tiparului.

"Există actori în lume care acţionează în acest mod pentru a slăbi Europa", a mai subliniat el.

El a descris Europa drept un proiect al speranţei, care combină democraţia, toleranţa, creşterea economică, redistribuirea şi justiţia socială.

"Acest lucru îi îngrijorează pe cei care vor să se întoarcă la legea celui mai puternic", a avertizat acesta.

Manuel Albares recunoaşte însă că identificarea responsabililor pentru zecile de incidente din această săptămână va dura. "Dar vom afla în cele din urmă", a dat el asigurări.