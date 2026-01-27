Spania va acorda 20 milioane de euro pentru victimele accidentului feroviar catastrofal din Cordoba. Cum se împart sumele

Accident feroviar petrecut pe 18 ianuarie 2026 la Adamuz, provincia Cordoba, Spania. Sursa foto: Hepta

Spania va acorda despăgubiri totale de 20 milioane de euro pentru victimele catastrofei feroviare de săptămâna trecută, din provincia Cordoba, în care au murit 45 de persoane și mai mult de 150 au fost rănite, a anunțat marți ministrul transporturilor, Oscar Puente, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Spania se află încă sub șocul gravului accident feroviar petrecut pe 18 ianuarie la Adamuz, provincia Cordoba, care a provocat cel mai grav bilanț de victime de după 2013.

Cum se împart sumele din despăgubiri

Familiile celor uciși vor primi câte 216.000 de euro în termen maxim de trei luni. Suma totală va fi compusă din 72.000 de euro ca ajutor scutit de impozit de stat, 72.000 de euro ca avans pentru asigurare, iar alte 72.000 de euro vor fi plătite din asigurarea de călătorie obligatorie a pasagerilor.

„Știm că procedurile obișnuite și termenele legale nu răspund întotdeauna urgenței vitale unei tragedii ca aceasta”, a spus Puente, subliniind că victimele nu își pot permite să aștepte ani pentru a primi sprijin.

„Nu putem permite ca incertitudinea economică să se adauge durerii emoționale”, a subliniat el.

Potrivit ministrului transporturilor, plățile pentru răniți vor varia între 2.400 și 84.000 de euro.

Probleme majore în sistemul feroviar din Spania

Puente se află sub presiune publică în urma catastrofei de la Adamuz și a altor incidente feroviare în aceeași săptămână, unul soldat cu decesul unui mecanic de locomotivă în Catalonia și alte două fără victime. În acest context, Partidul Popular, principala formațiune de opoziție, a cerut demisia ministrului transporturilor.

Întrebat despre viitorul său, Puente le-a declarat reporterilor că are conștiința împăcată, își îndeplinește atribuțiile cât poate de bine și depune toate eforturile pentru a comunica opiniei publice toate informațiile disponibile.

Rețeaua feroviară catalană Rodiales a suferit de asemenea perturbări însemnate săptămâna trecută. Mulți mecanici au refuzat să lucreze din cauza temerilor privind securitatea, astfel încât mii de călători au rămas blocați, în timp ce o pană informatică a provocat întreruperea funcționării centrului de control al traficului feroviar luni.